ننشر أسعار ومواصفات أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المصري

ظهرت تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، نمو المبيعات في قطاع سيارات الركوب "الملاكي" في الأشهر العشر الأول من 2018 الجاري بنسبة 40%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتواصل سيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تثبيت دعائمها في السوق المحلي، بما توفره من قدرات فنية وميكانيكية ومساحات كبيرة على مستوى المقصورة ومساحات التخزين الخلفية وغيرها.

ونرصد لكم في التقرير التالي أسعار ومواصفات أكثر 5 سيارات SUV رياضية مبيعًا في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر 2018، فيما يلي:

هيونداي توسان:

واصلت هيونداي توسان المقدمة من جي بي غبور أوتو، تصدرها لقائمة السيارات متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في مصر بحصة سوقية بلغت 22% من إجمالي مبيعات قطاع السيارات الرياضية.

وتتوفر هيونداي توسان موديل 2019 في الأسواق المحلية بسبع فئات مختلفة التجهيزات، ومزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 130 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات للفئات القياسية ويصل إلى 7 سرعات في الفئة الكاملة

وتبدأ أسعار توسان الرسمية من 475.000 جنيه وتصل 660.000 جنيه.

كيا سبورتاج:

نجحت كيا سبورتاج في اقتناص المركز الثاني بقائمة الأكثر مبيعًا خلال الأشهر العشر الأول من 2018 بحصة سوقية 12.8%، وذلك بعد أن كانت في المركز الخامس حتى نهاية يوليو.

كيا سبورتاج موديل 2019 متاحة في الأسواق المصرية بأربع فئات من التجهيزات، وتستمد قوتها من محرك سعة 1600 سي سي بقوة 140 حصان ويرتبط بناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار سبورتاج الرسمية من 454.900 جنيه ويبلغ سعر الفئة الأعلى منها 559.900 جنيهًا.

رينو كادجار:

حافظت رينو كادجار على مكانها بالمركز الثالث في قائمة أكثر سيارات الـSUV مبيعًا بمصر، وتحتل بمبيعاتها 12% من الحصة السوقية.

وتتوفر رينو كادجار بأربع فئات من التجهيزات، وجميعها مزود بمحرك سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة من 405.000 جنيه وتصل إلى 470.000 جنيهًا.

نيسان قشقاي:

تراجعت نيسان قشقاي في قائمة الأكثر مبيعًا إلى المركز الرابع بعد أن كانت تحتل المركز الثاني حتى نهاية يوليو، وتمتلك السيارة 11.1% من الحصة السوقية.

سيارة قشقاي موديل 2019 متاحة بفئتين من التجهيزات، وكلاهما مزود بمحرك 1200 سي سي بقوة 117 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ الأسعار الرسمية بالأسواق المصرية من 439.000 جنيه وتصل إلى 469.000 جنيهًا.

شيري تيجو:

تعد شيري تيجو حصان السيارات الصينية الرابح في السوق المصري، حيث تحتل 10.2% من إجمالي الحصة السوقية لسيارات الـSUV الرياضية.

تتوفر شيري تيجو في مصر بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بمحرك 1600 سي سي بقوة 126 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتبلغ الأسعار الرسمية للسيارة 248.000 جنيهًا.