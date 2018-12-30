وسط عدد من تجارب القيادة لبعض السيارات الجديدة، مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من سيات ايبيزا، وهي سيارة هاتشباك تتمتع بالشكل الجذاب والأداء مناسب جدا لحجمها جدير بالذكر تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات