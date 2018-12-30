شركة maz تطلق شاحنة صغيرة جديدة للمشاركة في رالي داكار 2020

قدمت شركة "MAZ" البيلاروسية شاحنة صغيرة جديدة مخصصة للسباقات والطرق الوعرة وزودت الشاحنة بمحرك ديزل "Gyrtech G-13" بـ 6 أسطوانات، وعزم 960 حصانا، قادر على الوصول بها إلى سرعة 140 كلم/ساعة، ويستهلك 200 لتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 1000 لتر.

وبنيت هذه المركبة على منصة "Allison"، وزودت بعجلات كبيرة، ونوابض خاصة لأنظمة التعليق من نوع "Weweler"، وممتصات صدمات من نوع "Reiger"، لتمكينها من اجتياز الطرق الوعرةوستختبر "MAZ" هذه الشاحنة في ظروف الحرارة المرتفعة وشديدة البرودة على مدار العام المقبل، استعدادا لمشاركتها في رالي داكار وعدد من السباقات عام 2020.