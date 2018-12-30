أعلنت شركة بورش عن توسعة عائلة الأيقونة 718 بموديلات Touring، والتي تتمتع بالمزيد من الديناميكية بفضل مجموعة التعليق الرياضية PASM وأوضحت الشركة الألمانية أن موديلات Touring الجديدة من السيارة 718 Cayman و 718 Boxster تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات بقوة 220 كيلووات/300 حصان.

وتم تجهيز نسخ Touring بمجموعة التعليق الرياضية PASM، والتي ساعدت على خفض الخلوص الأرضي بمقدار 2 سم، ونظام بورش الفعال لتوجيه العزم "Torque Vectoring" مشتملا على القفل التفاضلي بالمحور الخلفي، ومجموعة التعليق الرياضية، مع جنوط كبيرة قياس 20 بوصة، فضلا عن مقاعد رياضية ومقود رياضي وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أن الموديل 718 Cayman T يبدأ سعره من 63 ألف يورو أي نحو (مليون و280 ألف جنيه مصري)، أما الموديل 718 Boxster T المكشوف فيبدأ سعره من 65 ألف يورو (مليون و310 ألف جنيه).