7 نصائح هامة لبيع سيارتك المستعملة بأعلي سعر
آخر تحديث GMT16:43:34
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

7 نصائح هامة لبيع سيارتك "المستعملة" بأعلي سعر

العرب اليوم -

العرب اليوم - 7 نصائح هامة لبيع سيارتك "المستعملة" بأعلي سعر

عرض السيارات للبيع
القاهرة _ العرب اليوم

يواجه كثير من قائدي السيارات صعوبات في حالة إذا ما أرادوا بيع سياراتهم، حيث لا يستطيع الكثير منهم الوصول إلى سعر عادل لبيع سياراتهم، وفي الكثير من الأحيان تباع سيارات حالتها العامة جيدة للغاية بأقل من سعرها العادل، وذلك بسبب إهمال مالكيها لبعض الخطوات البسيطة السابقة لعملية البيع، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح لكي يستطيع البائعين الحصول على أعلى سعر بيع لسياراتهم.

1- موسم الكساد
عند اتخاذ قرار بيع سيارتك، حاول أن تتجنب عرض سيارتك للبيع في مواسم كساد سوق بيع السيارات المستعملة، نظراً لانخفاض طلب الشراء في تلك الفترة، وفي هذه الحالة سيتم تقييم سيارتك بأقل من قيمتها، وغالباً ما يكون موسم الكساد في فصل الشتاء.

2- اتساع قاعدة سوق البيع
كلما اتسع سوق البيع، زادت فرصة بيع السيارة بسعر جيد، لذا يمكن عرض سيارتك عبر مواقع التجارة الإلكترونية المعترف بها في سوق السيارات، والصحف المحلية، والوسائل الدعائية الأخرى.

3- إعادة الإصلاح
يجب التأكد من عمل جميع إصلاحات وتجديد السيارة قبل عرض السيارة للبيع، حتى لا يقل سعرها بصورة كبيرة، والتي تشمل جميع الأجزاء حتى البسيطة منها المتمثلة في خدوش الطلاء.

4- غسل السيارة
قبل عرض السيارة للبيع يجب غسل جسم السيارة الخارجي، وتنظيف المقصورة الداخلية بعناية، وتغيير دواسات السيارة إذا كانت متهالكة وتنظيف أرضية السيارة جيدا، لأن نظافة السيارة يساعد على الحفاظ على قيمتها.

5- تلميع المصابيح
يجب تلميع المصابيح قبل البيع، ومن الحيل البسيطة لتلميع المصابيح استعمال معجون الأسنان، حيث أنه يعمل على إزالة اصفرار الأغطية البلاستيكية للمصابيح، ويجعل شكل المصابيح جميلاً.

6- تنظيف الإطارات
من الأجزاء التي تبرز جمال السيارة هي الإطارات، لذلك يجب تنظيف الإطارات جيداً من الشوائب العالقة بها وتلميع الإطارات حتي تعطي للسيارة قيمة.

7- تلميع الطلاء
يجب استخدام السوائل المخصصة لتلميع طلاء السيارة ، وتجنب مساحيق الغسيل المنزلية والصابون لأنها تؤثر على لمعان طلاء السيارة.

سيارات عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

7 نصائح هامة لبيع سيارتك المستعملة بأعلي سعر 7 نصائح هامة لبيع سيارتك المستعملة بأعلي سعر



أخبار ذات صلة

GMT 14:54 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على سيارة دايهاتسو Copen الكوبيه الجديدة
العرب اليوم - تعرف على سيارة دايهاتسو Copen الكوبيه الجديدة

GMT 14:51 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

"نيسان" تعتزم خفض إنتاجها في أكبر سوق للسيارات بالعالم
العرب اليوم - "نيسان" تعتزم خفض إنتاجها في أكبر سوق للسيارات بالعالم

GMT 14:51 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على مميزات "هوندا HR-V" موديل 2019 التي ستنطلق قريبًا في مصر
العرب اليوم - تعرف على مميزات "هوندا HR-V" موديل 2019 التي ستنطلق قريبًا في مصر

GMT 14:49 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على مميزات ومواصفات "سيات إيبيزا" موديل 2019
العرب اليوم - تعرفي على مميزات ومواصفات "سيات إيبيزا" موديل 2019

GMT 14:47 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

شركة MAZ تطلق شاحنة صغيرة جديدة للمشاركة في رالي داكار 2020
العرب اليوم - شركة MAZ تطلق شاحنة صغيرة جديدة للمشاركة في رالي داكار 2020

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

7 نصائح هامة لبيع سيارتك المستعملة بأعلي سعر 7 نصائح هامة لبيع سيارتك المستعملة بأعلي سعر



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت ثوبًا أزرق غامقًا مع رقبة عالية وتفاصيل زرقاء

ريا دورهام أنيقة برفقة زوجها خلال عُطلة في بربادوس

واشنطن ـ رولا عيسى

ظهرت عارضة الأزياء ريا دورهام، البالغة من العمر 40 عاما، في إطلالة مذهلة وهي ترتدي البيكيني في عطلة في بربادوس الجمعة الماضية، إذ كانت تقضي وقتا ممتعا مع زوجها الممثل مارك وولبيرغ البالغ 47 عاما، وبدت أم الأربعة أطفال، مثيرة في طريقها إلى الشاطئ في ثوب أزرق غامق مع رقبة عالية وتفاصيل زرقاء. وشُوهدت العارضة وهي تمشي حافية القدمين على رمال الشاطئ، ثم توقفت ونزعت رداء خفيفا ترتديه لتكشف عن جسدها المثير في ملابس السباحة، وانضمت العارضة إلى زوجها النجم مارك وولبيرغ الذي ظهر مرتديا قميصا أزرق وسروالا قصيرا مع طبعات لشجر وقبعة زرقاء.وكشف وولبيرغ عن جسده الرياضي عندما خلع قميصه، وارتدى الممثل زوجا من النظارات الشمسية مع أساور بيضاء لمزيد من الأناقة. ولدى مارك وريا 4 أطفال، هم: إيلا 15 عاما، مايكل 12 عاما، بريندون 10 أعوام، وغريس 8 أعوام،…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:33 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

مُقدِّمة "I'm a Celeb" تحصل على لقب أيقونة جمال عام 2018
العرب اليوم - مُقدِّمة "I'm a Celeb" تحصل على لقب أيقونة جمال عام 2018

GMT 05:29 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

الأماكن التي يُمكن زيارتها في فرنسا خلال شهور السنة
العرب اليوم - الأماكن التي يُمكن زيارتها في فرنسا خلال شهور السنة

GMT 02:10 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

دعاء لاشين تؤكّد تصميمها لديكور من الورق احتفالًا بأعياد الميلاد
العرب اليوم - دعاء لاشين تؤكّد تصميمها لديكور من الورق احتفالًا بأعياد الميلاد

GMT 08:43 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

غريفين يتوقَّع خروج ترامب بحلول لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة
العرب اليوم - غريفين يتوقَّع خروج ترامب بحلول لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة

GMT 05:15 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

أسعد العماد يؤكّد أن الحرب اليمنية تقف حائلًا أمام منتجي المحتوى
العرب اليوم - أسعد العماد يؤكّد أن الحرب اليمنية تقف حائلًا أمام منتجي المحتوى

GMT 03:59 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

صفاء مصطفى تكشف عن تصاميم إكسسوارات شتاء 2019
العرب اليوم - صفاء مصطفى تكشف عن تصاميم إكسسوارات شتاء 2019

GMT 07:40 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر

أفضل وجهات السفر لمحبي الحفلات والحياة الليلية
العرب اليوم - أفضل وجهات السفر لمحبي الحفلات والحياة الليلية

GMT 00:36 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر

رانيا الغزالي تُصمم شموع الكريسماس بتقنية إعادة التدوير
العرب اليوم - رانيا الغزالي تُصمم شموع الكريسماس بتقنية إعادة التدوير

GMT 05:38 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر

هانت ينتقد ترامب لإعلانه هزيمة "داعش" في سورية
العرب اليوم - هانت ينتقد ترامب لإعلانه هزيمة "داعش" في سورية

GMT 06:25 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر

القضاء الأرجنتيني يُعاقب مذيع راديو بإلزامه استضافة ناشطات
العرب اليوم - القضاء الأرجنتيني يُعاقب مذيع راديو بإلزامه استضافة ناشطات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:57 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

تزويد سترة"جاكارد" الذكية بخاصية جديدة لمنع نسيان الهاتف
العرب اليوم - تزويد سترة"جاكارد" الذكية بخاصية جديدة لمنع نسيان الهاتف

GMT 14:55 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

"غوغل" تطلق "for you" لتقدّيم معلومات عن الأماكن دون البحث
العرب اليوم - "غوغل" تطلق "for you" لتقدّيم معلومات عن الأماكن دون البحث

GMT 11:45 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

محمود يس الفنان الذي علم أجيال
العرب اليوم - محمود يس الفنان الذي علم أجيال

GMT 21:06 2018 الإثنين ,15 تشرين الأول / أكتوبر

صدور كتاب "الأغنية الإماراتية نشأتها وتطوّرها" لمؤيد الشيباني
العرب اليوم - صدور كتاب "الأغنية الإماراتية نشأتها وتطوّرها" لمؤيد الشيباني

GMT 17:24 2018 الثلاثاء ,24 تموز / يوليو

المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين
العرب اليوم - المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين

GMT 00:57 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

عبد العاطي ينفي وجود سيارة كهربائية
العرب اليوم - عبد العاطي ينفي وجود سيارة كهربائية

GMT 00:35 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

العلماء يطوّرون طريقة لتحويل ضوء الشمس إلى وقود
العرب اليوم - العلماء يطوّرون طريقة لتحويل ضوء الشمس إلى وقود

GMT 03:26 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

بولتون يؤكّد أن ناسا لديها برنامج يتوقع الجفاف
العرب اليوم - بولتون يؤكّد أن ناسا لديها برنامج يتوقع الجفاف

GMT 08:26 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

أول تعليق من «يوتيوب» بعد تعطله صباح الاربعاء
العرب اليوم - أول تعليق من «يوتيوب» بعد تعطله صباح الاربعاء

GMT 11:26 2018 الخميس ,26 تموز / يوليو

أوجه النشاط التسويقي
العرب اليوم - أوجه النشاط التسويقي

GMT 13:14 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

قناة "النيل للدراما" تخطئ في تاريخ أعمال ليلى علوي
العرب اليوم - قناة "النيل للدراما" تخطئ في تاريخ أعمال ليلى علوي

GMT 11:27 2018 الجمعة ,14 كانون الأول / ديسمبر

شاب يرفض تقبيل فيفي عبده على الهواء
العرب اليوم - شاب يرفض تقبيل فيفي عبده على الهواء

GMT 01:37 2017 الإثنين ,12 حزيران / يونيو

فتاتان أردنيتان تختاران صناعة الصابون المعطر داخل أكياس مطرزة
العرب اليوم - فتاتان أردنيتان تختاران صناعة الصابون المعطر داخل أكياس مطرزة

GMT 06:23 2017 السبت ,26 آب / أغسطس

اختراعات سورية في معرض الباسل تُضاهي الأوروبية دون دعم أو تمويل
العرب اليوم - اختراعات سورية في معرض الباسل تُضاهي الأوروبية دون دعم أو تمويل

GMT 15:10 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

شيرين عبد الوهاب تغني وترقض في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات
العرب اليوم - شيرين عبد الوهاب تغني وترقض في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات

GMT 02:08 2016 الأربعاء ,22 حزيران / يونيو

المغربية جيهان خليل الفائزة بأول القاب "أراب كاستينغ"
العرب اليوم - المغربية جيهان خليل الفائزة بأول القاب "أراب كاستينغ"

GMT 05:32 2013 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكارٌ للوصول إلى كوخ مريح يضيف الأناقة والرقي للغرفة الدافئة
العرب اليوم - أفكارٌ للوصول إلى كوخ مريح يضيف الأناقة والرقي للغرفة الدافئة

GMT 14:13 2014 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير

إفتتاح حديقة "الكلاكلات" الكبرى في السودان نيسان المقبل
العرب اليوم - إفتتاح حديقة "الكلاكلات" الكبرى في السودان نيسان المقبل

GMT 08:29 2017 الخميس ,04 أيار / مايو

أفكار بسيطة ومبتكرة لتزيين حديقة منزلك
العرب اليوم - أفكار بسيطة ومبتكرة لتزيين حديقة منزلك

GMT 15:09 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو

الاتحاد يقترب من التونسي معلول مقابل 2 مليون دولار
العرب اليوم - الاتحاد يقترب من التونسي معلول مقابل 2 مليون دولار

GMT 00:28 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير

عيد عماش الكربولي يُعلن مصير المفقودين في الانبار
العرب اليوم - عيد عماش الكربولي يُعلن مصير المفقودين في الانبار

GMT 13:13 2016 الأحد ,29 أيار / مايو

نادي "يوفنتوس" يستقر على ابقاء باولو ديبالا خوفاً من رحيله
العرب اليوم - نادي "يوفنتوس" يستقر على ابقاء باولو ديبالا خوفاً من رحيله

GMT 15:47 2016 الثلاثاء ,20 أيلول / سبتمبر

أبو بكر البغدادي يظهر للمرة الأولى في الموصل والتنظيم يعتبر خروجه تمرينًا لمواجهة الطوارئ
العرب اليوم - أبو بكر البغدادي يظهر للمرة الأولى في الموصل والتنظيم يعتبر خروجه تمرينًا لمواجهة الطوارئ

GMT 00:35 2017 الخميس ,11 أيار / مايو

مي عمر تكشف عن دورها في مسلسل "ريح المدام" 
العرب اليوم - مي عمر تكشف عن دورها في مسلسل "ريح المدام" 

GMT 12:32 2017 الأحد ,03 أيلول / سبتمبر

الأميرة شارلين في إطلالة كلاسيكية خلال نزهتها السنوية في موناكو
العرب اليوم - الأميرة شارلين في إطلالة كلاسيكية خلال نزهتها السنوية في موناكو

GMT 09:16 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطس

رئيس المجلس الرئاسى لجمهورية البوسنة والهرسك يصل عمان
العرب اليوم - رئيس المجلس الرئاسى لجمهورية البوسنة والهرسك يصل عمان

GMT 18:05 2018 الأحد ,05 آب / أغسطس

العثور على سيدة ثلاثينية حامل مقطوعة الرأس بمغارة في إدلب
العرب اليوم - العثور على سيدة ثلاثينية حامل مقطوعة الرأس بمغارة في إدلب

GMT 09:27 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيو

أفضل الأماكن لقضاء عطلات في هافانا المليئة بالإثارة
العرب اليوم - أفضل الأماكن لقضاء عطلات في هافانا المليئة بالإثارة

GMT 08:23 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

مواطن يعتدي جنسيًا على شرطية في بريطانيا أثناء محاولة توقيفه
العرب اليوم - مواطن يعتدي جنسيًا على شرطية في بريطانيا أثناء محاولة توقيفه

GMT 09:49 2018 الأربعاء ,28 آذار/ مارس

نصائح لزيادة إدرار حليب الأم المرضعة بطرق طبيعية آمنة
العرب اليوم - نصائح لزيادة إدرار حليب الأم المرضعة بطرق طبيعية آمنة

GMT 17:07 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

فاجعة إنسانية تهز مدينة دركوش في محافظة إدلب السورية
العرب اليوم - فاجعة إنسانية تهز مدينة دركوش في محافظة إدلب السورية

GMT 13:11 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليو

معايير نجاح العملية التعليمية
العرب اليوم - معايير نجاح العملية التعليمية

GMT 14:02 2014 الثلاثاء ,01 إبريل / نيسان

شلالات الأخضرية في الجزائر مقصد جذب للسيّاح
العرب اليوم - شلالات الأخضرية في الجزائر مقصد جذب للسيّاح

GMT 00:50 2017 الخميس ,06 تموز / يوليو

ولاء الشريف تؤكد أن دور "كفر دلهاب" كان محوريًا
العرب اليوم - ولاء الشريف تؤكد أن دور "كفر دلهاب" كان محوريًا

GMT 02:43 2017 الأربعاء ,28 حزيران / يونيو

سيرينا ويليامز أمّ للمرة الأولى وتكشف خططها المستقبلية
العرب اليوم - سيرينا ويليامز أمّ للمرة الأولى وتكشف خططها المستقبلية
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab