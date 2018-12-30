يواجه كثير من قائدي السيارات صعوبات في حالة إذا ما أرادوا بيع سياراتهم، حيث لا يستطيع الكثير منهم الوصول إلى سعر عادل لبيع سياراتهم، وفي الكثير من الأحيان تباع سيارات حالتها العامة جيدة للغاية بأقل من سعرها العادل، وذلك بسبب إهمال مالكيها لبعض الخطوات البسيطة السابقة لعملية البيع، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح لكي يستطيع البائعين الحصول على أعلى سعر بيع لسياراتهم.

1- موسم الكساد

عند اتخاذ قرار بيع سيارتك، حاول أن تتجنب عرض سيارتك للبيع في مواسم كساد سوق بيع السيارات المستعملة، نظراً لانخفاض طلب الشراء في تلك الفترة، وفي هذه الحالة سيتم تقييم سيارتك بأقل من قيمتها، وغالباً ما يكون موسم الكساد في فصل الشتاء.

2- اتساع قاعدة سوق البيع

كلما اتسع سوق البيع، زادت فرصة بيع السيارة بسعر جيد، لذا يمكن عرض سيارتك عبر مواقع التجارة الإلكترونية المعترف بها في سوق السيارات، والصحف المحلية، والوسائل الدعائية الأخرى.

3- إعادة الإصلاح

يجب التأكد من عمل جميع إصلاحات وتجديد السيارة قبل عرض السيارة للبيع، حتى لا يقل سعرها بصورة كبيرة، والتي تشمل جميع الأجزاء حتى البسيطة منها المتمثلة في خدوش الطلاء.

4- غسل السيارة

قبل عرض السيارة للبيع يجب غسل جسم السيارة الخارجي، وتنظيف المقصورة الداخلية بعناية، وتغيير دواسات السيارة إذا كانت متهالكة وتنظيف أرضية السيارة جيدا، لأن نظافة السيارة يساعد على الحفاظ على قيمتها.

5- تلميع المصابيح

يجب تلميع المصابيح قبل البيع، ومن الحيل البسيطة لتلميع المصابيح استعمال معجون الأسنان، حيث أنه يعمل على إزالة اصفرار الأغطية البلاستيكية للمصابيح، ويجعل شكل المصابيح جميلاً.

6- تنظيف الإطارات

من الأجزاء التي تبرز جمال السيارة هي الإطارات، لذلك يجب تنظيف الإطارات جيداً من الشوائب العالقة بها وتلميع الإطارات حتي تعطي للسيارة قيمة.

7- تلميع الطلاء

يجب استخدام السوائل المخصصة لتلميع طلاء السيارة ، وتجنب مساحيق الغسيل المنزلية والصابون لأنها تؤثر على لمعان طلاء السيارة.