يمكنك إعادة اللمعان لطلاء سيارتك

"غسل شامل"قبل عملية التلميع يتعين إجراء عملية غسل شامل، ويفضل أن يتم ذلك باستخدام إسفنجة ناعمة والكثير من الماء، ويمكن أيضا إجراء الغسل الأولي بمحطات الغسل لإزالة الاتساخات، وللحصول على جودة عالية من التلميع يجب أن يكون الطلاء خاليا من الاتساخات وفضلات الحشرات، كما يجب إزالة الترسبات قبل عملية التلميع، وإلا فإنها تتسبب في تآكل الطلاء وتدميره، وهناك معجون تنظيف خاص لإزالة الاتساخات.

وعادةً ما يحتوي الملمع على مواد صنفرة قادرة على إزالة الخدوش البسيطة وتنعيم الطلاء وإزالة الطبقات الخشنة به. وأضاف ماركوس هيرمان أن التلميع الخاطئ أو منظف الطلاء غير المناسب قد يتسبب في الإضرار بالطلاء أكثر من معالجته

ولا يستخدم الملمع أو معجون التنعيم مع الحبيبات الخشنة إلا مع ظهور خدوش السطح الشديدة أو الصدأ، ويكفي للطلاء الجيد عملية تلميع يدوية؛ نظرا لأن آلات التلميع قد تكون مكلفة، بالإضافة إلى أن العمل بها يتطلب المزيد من الخبرة لعدم الإضرار بالطلاء، ومع ذلك فإنها قد تكون الخيار الوحيد في حالات مثل الأسطح غير المستوية أو الباهتة.

ومن جانبه، أوصى أخصائي العناية بالطلاء كريستيان بيتسولت عند التلميع باستخدام قطعة قماشية ناعمة أو إسفنجة خاصة، فمعظم الصور المجسمة تنشأ لدى عملية التلميع، والتي تمنع أيضا عن طريق العمل في الاتجاه المعاكس، كما أن الصور المجسمة الدائرية لا تختفي إلا بالعمل في اتجاه مستقيم، ويفضل الاعتماد على العمل اليدوي وليس على آلة التلميع.

وإذا لم تظهر أسطح غير مستوية على الطلاء، مع انعدام أو قلة وجود الصور المجسمة فيكفي تجديد مانع التسرب، وفي العادة لن يكون هناك اضطرار لتلميع السيارة، كما أن المحافظة على السيارة تساعد على تقليل الحاجة لعمليات التلميع.

الشمع لعزل الطلاء

يساعد الشمع على عزل مسام الطلاء موفرا بذلك نعومة عالية لسطح الطلاء ولونا جيدا وطبقة واقية إضافية ضد تأثيرات الطقس، ويتحمل الشمع الطبيعي من 5 إلى 7 عمليات غسل يدوي، بينما يستمر الشمع الاصطناعي ذي البوليمرات لما يصل إلى عام كامل ويتوفر في الأسواق العديد من المنتجات بداية من شمع كرنوبا الطبيعي والشمع الصلب وأيضا طبقة النانو، وهي طبقة إضافية لحماية الطلاء.

سرعة العمل

قد تكون السرعة من العوامل المهمة أيضا بنفس درجة أهمية العمل المنتظم، وذلك في حال إصابة الطلاء بفضلات الطيور أو الحشرات أو حبوب اللقاح وأوراق الشجر المتساقطة، والتي تحمل الصمغ والمواد الحمضية وهنا حذر توماس دروت، من الرابطة الاتحادية لمحطات الوقود والعناية بالسيارات، من أن عدم إزالة مثل هذه المواد على الفور قد يتسبب في ظهور أنماط غير مرغوبة على طلاء السيارة.

وفي الحالات الخفيفة يمكن معالجتها باستخدام الملمع أو إحدى المواد الحافظة، أما في الحالات الصعبة فينبغي التوجه إلى مركز متخصص، مع غسل السيارة بشكل منتظم ومن الأمور الواجب مراعاتها عدم إجراء عملية التلميع تحت أشعة الشمس المباشرة أو حتى على الطلاء الساخن، تجنبا لتبخر المحتوى المائي بسرعة وترسب التركيز على السطح مسببا أضرارا بالطلاء.