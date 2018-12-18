أبرز 5 سيارات 4x4 موديل 2019 في مصر الأسعار تبدأ من 385 ألف جنيه

يبحث الكثير من عملاء سوق السيارات المصري المقبلين على الشراء، عن السيارات المزودة بنظام الدفع كلي 4X4 للحصول على أكبر قوة ممكنة وخاصة عند القيادة بالطرق المفتوحة والمناطق الصحراوية.

ويفضل قطاع من المستهلكين الموازنة بين إمكانيات السيارة الميكانيكية وباقات التجهيز الإضافة وأسعار الشراء، ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السوق المصري.

وشهد عام 2018 طرح العديد من الطرازات الجديدة المنتمية إلى فئة السيارات رباعية الدفع والتي يدخل بعضها السوق المحلي لأول مرة.

ويرصد التقرير التالي أسعار أبرز 5 سيارات "4X4" جديدة موديل 2019 في مصر، وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المبينة في التقرير قابلة للتعديل وفقًا للسياسة التسعيرية للوكلاء والمستوردين.