يسير مايك شوماخر على خطى والده عندما يشكل فريقا مع سيباستيان فيتيل، الفائز ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 أربع مرات في مسيرته، في سباق الأبطال الذي يقام في يناير المقبل بمكسيكو سيتي.

وأعلن منظمو السباق الشراكة بين المتسابقين في السباق الذي يقام يومي 19 و20 يناير المقبل، في المضمار الذي يقام عليه سباق الجائزة الكبرى المكسيكي، والذي يحظى فيه الجمهور بزاوية رؤية مثالية لكل مقعد.

يذكر أن السباق يجلب أفضل سائقي العالم في سباقات فورمولا-1 وإندي كار وناسكار.

وفاز شوماخر 19 عاما نجل مايكل شوماخر، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا، بثلاثة ألقاب أوروبية لفورمولا-1 هذا الموسم.

يذكر أن مايكل شوماخر وفيتيل كانا شريكين في سباق الأبطال ستة مرات خلال الفترة من 2007 وحتى 2012 وفازا في كل سباق.

وقال مايك شواخر :" إنه شرف لي أن أشارك في هذا السباق، الذي دائما ما أحبه والدي والذي تألق فيه للغاية مع سيباستيان".

ولم يظهر مايكل شوماخر في الأماكن العامة منذ حادثة التزلج في ديسمبر 2013 والتي تعرض خلالها لإصابات خطيرة في الرأس. ويتم رفع لافتة تكريما له في كل سباق للأبطال منذ هذا الوقت.