أعلنت شركة هيونداي موتورز عن فوزها بأربع من جوائز "جود ديزاين- GOOD DESIGN" لهذا العام. حيث حصد مفهوم المركبات الكهربائية EV الأكثر تقدمًا من هيونداي المتمثل في سيارتي 45 وبروفسي على جائزتين، وفي فئة النقل فازت كذلك سيارة إلنترا 2021 الجديدة تماما كليًا وشاحن - Hyundai Hi-Charger الذي يعد أساسا وبنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية وبهذه المناسبة؛ صرح سانج يوب لي، رئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي: "نعتبر أن الفوز بهذه الجوائز اعترافا بالرؤية التصميمية المتميزة لهيونداي، والتي تعمل على توفير سبل حديثة ومتطورة للتنقل تتماشى مع نمط حياة الأفراد، وعلى وجه الخصوص من خلال تصميماتنا للسيارات الكهربائية، التي نطورها على أساس من رغبتنا في خلق علاقة قوية بين البشر والسيارات، ومنح قيمة مضافة لحياة عملائنا اليومية. تم تقديم مفهوم 45 EV لأول مرة في معرض السيارات الدولي 2019 في فرانكفورت، والمستوحى من أحد أشهر الطرازات في تاريخ الشركة وهو موديل " بوني كوبيه -Pony Coupe " الشهير من هيونداي. ويعتمد نموذج 45 على هيكل أحادي مع تصميم يعتمد على خفة الوزن والديناميكا الهوائية العالية وتعتمد السيارة على خطوط واضحة وتصميم بسيط خفيف الوزن المستوحى من الطائرات، فضلاُ عن ميل المقدمة والمؤخرة بزاوية قدرها 45 درجة وهو ما كون ظلال تشبه الجوهرة.

واحتلت سيارة 45 بؤرة الضوء في وقت سابق من هذا العام، عند مشاركتها في مسابقات التصميم الأخرى المشهورة عالميًا التي تتضمن جوائز التميز في التصميم الدولية لعام 2020، وجوائز Red Dot 2020، وجائزة iF Design 2020. ويأتي الفوز بكل هذه الجوائز ليرفع التوقعات من الإصدار القادم من سيارة IONIQ 5 المصنفة كأول سيارة كهربائية مخصصة لهيونداي في علامة IONIQ الجديدة والتي سيتم إطلاقها العام المقب وتعتمد سيارة هيونداي بروفسي، التي تم الكشف عنها في مارس الماضي، والتي تعكس رؤية هيونداي المتطورة لتصميم السيارات الكهربائية المستقبلية، على هوية التصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness بشكلها الانسيابي وأدائها الفائق، والذي اعتمد الخطوط الواضحة والهيكل المبسط وفي العام الحالي؛ استطاعت بروفسي الفوز بجائزة "Best of the Best’ " في جوائز Red Dot، كما تم اختيارها أيضًا في المرحلة النهائية لجوائز International Design Excellence.