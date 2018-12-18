أودي تطلق موديل خاص من tt بسعر خيالي

أودي تحتفل بعيد ميلادها الـ20 على طريقتها الخاصة

بعد مرور 20 عاما على ظهور الجيل الأول من أيقونة أودي TT، تقدم الشركة الألمانية موديلا خاصا من السيارة يحمل اسم TT “20 Years”.

تفاصيل السيارة الجديدة وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة، التي تعتمد من الناحية التصميمية على الاختبارية "TTS"، تتمتع بلمسة فخامة تعكسها جلود نابا الفاخرة على المقاعد وكسوة المقاعد والنفق الأوسط، كما تتوج هذه الملامح بالعديد من الملصقات والشعارات.

وتوفر الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارة جنوطا كبيرة قياس 19 بوصة باللون الفضي، مع مخارج عادم خاصة ومصابيح خلفية بتقنية OLED.

سعر خيالي ويعتمد الموديل الخاص على أقوى محركات TT والذي يولد قوة 180 كيلووات/245 حصان، ومن المقرر ظهور السيارة في الأسواق خلال الربع الأول من العام القادم بسعر يبدأ من 52 ألف يورو (مليون و55 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

شركة أودي ونبذة عنها أودي إيه جي (Audi, NSU): هي إحدى الشركات الألمانية التي تنتج سيارات فاخرة تحت اسم أودي.

هي جزء من مجموعة فولكس واجن، وجاء الاسم أودي من الترجمة اللاتينية للقب المؤسس أوغست هورش، وهي تنعني بالألمانية "استمع"! يقع المقر الرئيسي لشركة أودي في مدينة إنغولشتات، بافاريا، بألمانيا.

كان تاريخ شركة أودي معقدا ويعود إلى أوائل القرن الماضي والشركة التي أسسها "أوغوست هورش" . واندمجت مع شركتين آخرتين أحدهما دي كي دبليو والأخرى واندرر فيما يسمى "اتحادالسيارات" Auto Union في عام 1932. في الحرب العالمية الثانية دمرت مصانع NSU وكادت ان تشهر إفلاسها إلا أن شركة أودي اتحدت معها مكونة شركة أودي أن إس يو . وبدأ عهد شركة أودي في الستينيات من القرن الماضي بعدما اقتنت شركة فولكس واغن اتحاد السيارات Auto Union من دايملر بنز.

وبعد إنعاش اسم أوي في عام 1965 بتقديم مجموعة سيارات Audi F103 ادمجت شركة فولكس واغن شركة إن إس يو " NSU Motorenwerke في عام 1969 وأحبحت شركة أودي التي نعرفها اليوم.

وكانت الشركة مملوكة بالكامل بنسبة (99.55 ٪) لمجموعة فولكس واجن (فولكس فاغن إيه جي) منذ عام 1964.

وأعادت مجموعة فولكس واجن إطلاق ماركة أودي من خلال تقديم السيارة أودي 60/72/75/80 سوبر 90 في عام 1965 (وكانت تباع في أسواق تصدير محددة باعتبارها سيارة "أودي")، وذلك بعد فترة وجيزة من استحواذ شركة فولكس واجن على أصول اتحاد السيارات من مالكها السابق، دايملر بنز.

تعود جذور الشركة إلى رجل الاعمال أوغست هورش في عام 1899، أنتجت أول سيارة هورش في عام 1901 في مدينة تسفيكاو، وفي عام 1909، اضطر هورش للخروج من الشركة التي قام بتأسيسها، ثم أنشأ شركة جديدة في مدينة تسفيكاو وواصل استخدام العلامة التجارية هورش

رفع شركائه السابقون دعوى ضده لتعديه على العلامات التجارية، وصرحت إحدى المحاكم الألمانية بأن العلامة التجارية هورش تنتمي إلى شركته السابقة.

ومنع أوغست هورش من استخدام اسم عائلته في مجال أعماله الجديد الخاص بالسيارات، وبالتالي فلقد دعا لعقد اجتماع في شقة فرانز فيكينتشير للوصول إلى اسم جديد لشركته.

وفي خلال هذا الاجتماع، كان ابن فرانز يدرس اللغة اللاتينية بهدوء في ركن الغرفة. وكان يبدو أنه كان على وشك أن يقول شيئا عدة مرات ولكنه يبتلع الكلمات ويستمر في العمل، حتى قال أخيراً، audiatur et altera pars... إنها ستكون فكرة جيدة إذا سميناها أودي بدلا من هورش؟ ". "هورش"! هي تعني بالألمانية "إصغ!" أو "اسمع"، وهي "أودي" باللاتينية (قارن audible). وافق الحاضرون على الفكرة بحماس.

كان أحياناً يعتقد خطأ بأن كلمة أودي هي الاسم المختصر الذي يرمز إلى "اتحاد السيارات بمدينة انغولشتادت بألمانيا"، وذلك لا يعتبر الأصل الحقيقي لاسم الشركة.

بدأت أودي بطراز 2،612 سينتيمتر مكعب (2.6 لتر) ذات أربع أسطوانات،[المرجو التوضيح] وتلاه طراز 3564 سم مكعب (3.6 لتر)، فضلا عن موديلات 4680 سم مكعب (4.7 لتر) و5720 سم مكعب (5.7L).

حققت هذه السيارات نجاحاً كبيراً في المناسبات الرياضية. ظهر أول طراز سداسي الأسطوانات[المرجو التوضيح] وسعة 4655 سم مكعب (4.7 لتر) في عام 1924.

ترك أوغست هورش شركة أودي في عام 1920 ليشغل منصباً رفيعاً في وزارة النقل، ولكنه ظل في شركة أودي بصفته عضو في مجلس الأمناء.

وفي سبتمبر 1921، أصبحت شركة أودي أول مصنع ألماني للسيارات يعرض سيارة أودي فئة كيه التي يوجد بها كرسي القيادة في اليسار.

وانتشر كرسي القيادة الأيسر خلال العشرينات، لأنه يقدم رؤية أفضل للسيارات القادمة، مما يجعل تجاوز المناورات أكثر أمنا.