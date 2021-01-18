متحف فريد من نوعه تم تأسيسه من أجل عشاق السيارات في الإمارات
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متحف فريد من نوعه تم تأسيسه من أجل عشاق السيارات في الإمارات

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متحف الإمارات الوطني للسيارات
أبوظبي - العرب اليوم

العديد من الوجهات السياحية المميزة تتواجد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة التي تأسر أعين السائحين من الوهلة الأولى بجمالها الأخاذ وبقاعها الطبيعية الساحرة.كما توفر دولة الإمارات للسائحين من مختلف دول العالم تجربة فريدة من نوعها حيث تمكنهم من التمتع بالعديد من الفعاليات الترفيهية المشوقة في جميع أرجاء الدولة.بالإضافة إلى ذلك توفر دولة الإمارات اهتماما كبيرا بالمتاحف والوجهات الأثرية المميزة التي تروي الكثير من القصص والحكايات عن تاريخ الإمارات.لكننا في تقريرنا اليوم سنتوجه صوب متحف فريد من نوعه تم تأسيسه من أجل عشاق السيارات في الإمارات والعالم.. إنه متحف الإمارات الوطني للسيارات الذي يقع في إمارة أبوظبي.

من الوهلة الأولى لزيارة متحف الإمارات الوطني للسيارات سيأسرك التصميم المميز للمتحف والتي تم بناءه على شكل هرم مهيب يشعر معه الزائر بأنه مقبل على خوض تجربة سياحية فريدة من نوعها.يقع متحف الإمارات الوطني للسيارات على بعد حوالي 45 كلم جنوب أبوظبي ويعمل بشكل مباشر على نشر ثقافة السيارات بعد أن أصبحت جزءا مهما للإنسان في المعمورة.

متحف الإمارات الوطني للسيارات يعمل بشكل متواصل على البحث عن سيارات العشرينات ويتأكد من فترة دخولها لإمارة أبوظبي لأن مثل هذه الأحداث تخص المتحف الذي يهمه التقدم في الجانب التقني الفني للسيارات التي تزامنت مع استخراج النفط في دولة الإمارات ودول الخليج وفي الحياة العامة.ويمكن لزائر متحف السيارات الوطني أبوظبي مشاهدة العديد من أنواع السيارات الكلاسيكية والسيارات الرياضية و سيارات الطرق غير المعبدّة والعديد من السيارات التاريخية التي تحكي الكثير من القصص على مر الزمان.كما يمكن لعشاق السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على 200 سيارة يملكها  الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان.أثناء زيارتك لمتحف السيارات الوطني أبوظبي ستشاهد عدد كبير من مركبات الطرق غير المعبدّة والسيارات الأميركية الكلاسيكية كما ستشاهد أيضا مجموعة سموّ الشيخ من سيارات المرسيدس الملونة بألوان قوس قزح وأكبر شاحنة في العالم.

أضخم سيارة في العالم
ليس هذا فحسب بل يمكن للزائر أن يشاهد سيارة من طراز "دودج" عملاقة يصل حجمها إلى ثمانية أضعاف حجم السيارة العادية لذا فهيا السيارة الأكبر على كوكب الأرض.تجربة زيارة  متحف السيارات الوطني أبوظبي لن تكلفك الكثير من المال نظرا لأن رسم الدخول يبلغ 50 درهم ويمكنك أيضا اصطحاب أطفالك الصغار الذين سيرافقونك في تلك التجربة بشكل مجاني في رحلة فريدة تستمر حتى الساعة السادسة مساء طيلة أيام الأسبوع.

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متحف فريد من نوعه تم تأسيسه من أجل عشاق السيارات في الإمارات متحف فريد من نوعه تم تأسيسه من أجل عشاق السيارات في الإمارات



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