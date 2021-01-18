شركة nio الصينية تزيح مؤخرا الستار عن سيارتها الجديدة et7

أزاحت شركة Nio الصينية مؤخرا الستار عن سيارتها الجديدة ET7 التي طورتها لتكون من أكثر السيارات تقدما من الناحية التقنية.تتميز السيارة الجديدة بهيكل انسابي مميز مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، يوفر للركاب شعورا مميزا بالراحة والحرية أثناء التنقل بفضل المساحات الزجاجية الكبيرة من الجوانب الأربعة والزجاج الشفاف الذي يمتد على كامل مساحة السقف ومن أهم ما يلفت الانتباه إليها هو تقنياتها المتطورة التي تمكن صاحبها من التحكم بحركتها عن بعد عبر الهواتف والأجهزة الذكية، فعبر الهاتف يمكن إعطاء الأوامر للسيارة لتركن نفسها ذاتيا أو لتتحرك نحو صاحبها في حال كانت مركونة في مكان ما.وداخليا جهزت هذه المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وبمساعد إلكتروني مميز مزود بشاشة تفاعلية يمكن من خلاله التحكم بالعديد من تقنيات القيادة والعديد من أنظمة السيارة عبر الأوامر الصوتية، إضافة إلى منظومة صوتيات متطورة توزع الأصوات بشكل ممتاز عبر أكثر من 30 مكبرا صوتيا.

كما حصلت هذه المركبة على أنظمة إضاءة داخلية يمكن التحكم بها لتناسب جميع أوقات اليوم، وعلى شاشة عملاقة تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة تشبه تلك الموجودة في سيارات تسلا، وشاشة إضافية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.وتعمل هذه المركبة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزما يعادل 653 حصانا، وتمكنها من التسارع من 0 إلى 100كلم/سا في غضون 3.9 ثانية فقط، وحصلت نماذجها على عدة أنواع من البطاريات، أكبر بطارية تبعا للمصنعين تكفي لقطع مسافة 1000 كلم بالشحنة الواحدة.