اتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الثلاثاء، شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب بشأن سبب إغلاق مصانعها في البلاد.وقال خلال مغادرته قصره الرئاسي في برازيليا: "أتأسف لفقدان 5000 شخص وظائفهم... ولكن ما الذي تريده شركة فورد؟ لقد كذبوا، إنهم يريدون إعانات مالية"، لافتا إلى أن الشركة تريد إعانات قدرها 3.8 مليار دولار، وهو ما يرفضه.وتفاجأ موظفو الشركة بإعلانها غلق مصانعها في البلاد يوم الاثنين، فيما خرج الآلاف للاحتجاج على القرار.وكان فرع الشركة في البرازيل أرجع سبب إغلاق المصانع إلى جائحة كورونا التي تسببت في تراجع المبيعات بشكل كبير، ما أدى لخسائر هائلة.