تختبر شركة "جاجوار" تقنيات جديدة يمكن بها التواصل بين السيارات وإشارات المرور، بحيث تتجنب السيارات الأضواء الحمراء التي تعرقل مسارها.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، ينصح النظام قائد السيارة باتباع سرعة معينة، يضمن بها أن تكون الإشارة خضراء عند الوصول إليها.

وتطلق الشركة البريطانية اسم "جلوسا" على النظام الجديد، وسوف تمنع التقنية الجديدة إضاعة الوقت في انتظار تحول الإشارة من اللون الأحمر إلى الأخضر، والتسابق على الطريق للحاق بالإشارات الخضراء قبل تحولها إلى اللون الأحمر.

ويوفر النظام الجديد من عادم السيارات التي تضطر للتوقف السريع في الإشارات.

ويتم اختبار التقنية الجديدة على سيارات "إف بيس" التي تتكامل فيها التقنية مع نظام "كروز"، وتأتي التجارب ضمن برنامج لاختبار جوانب من القيادة الذاتية تموله الحكومة البريطانية.