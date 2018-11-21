سعر نيسان كيكس 2019 ينكشف رسميًا لتجذب العديد من عملاء بسبب ثمنها

تعتبر نيسان كيكس – Nissan Kicks سيارة كروس اوفر يابانية متوسطة الحجم ظهرت لأول مرة في العالم خلال عام 2016 ، واليوم سنتحدث ضمن هذا الخبر بالتحديد عن سعر نيسان كيكس 2019 العالمي المناسب لجذب العملاء نحوها .

يبدأ سعر نيسان كيكس 2019 من 18,540 دولار أمريكي أي ما يعادل 69,525 ريال سعودي ، وهذا الثمن للنسخة القياسية نيسان كيكس S 2019 .

أما بالنسبة لـ سعر نيسان كيكس SV 2019 فيبدأ من 20,250 دولار أمريكي أي ما يعادل 75,937 ريال سعودي .

وأخيراً سعر نيسان كيكس 2019 نسخة SR يبدأ من 20,870 دولار أمريكي أي ما يعادل 78,262 ريال سعودي .

ومن الجدير بالذكر أن كلاً من صهيب شعشاعة و كريم ديب سبق وجربوا قيادة سيارة نيسان كيكس في الامارات العربية المتحدة وعرفونا عليها عن قرب ، وتنافس هذه السيارة اليابانية كلاً من ؛ فورد ايكوسبورت الأمريكية ، و شيفروليه تراكس الأمريكية ، و هيونداي كريتا الكورية .