جرى حديثا الكشف عن سيارة توج التركية الصنع وذلك لإثبات مكانة التطور الهائل في مجال التقنية الذي تتمتع به تركيا وإثباتها القدرة على توفير سيارة منافسة في قطاع السيارات الكهربائية. قررت تركيا الدخول بشكل مختلف لمجال صناعة السيارات وذلك عوضا عن الإكتفاء بتجميع السيارات داخل أراضيها وهو ما يبرز من خلال سيارة توج التي تعمل على الكهرباء بالكامل. توج الكهربائية من الأمامتوج الكهربائية من الأمام ستتوفر السيارة بخيارين من المحركات، الخيار الأول يحتوي على محرك كهربائي واحد فقط يقوم بإرسال القوة للعجلات الخلفية فقط، ناتج القوة يبلغ 200 حصان فقط فيما أن مدى السير قبل الحاجة للشحن مجددا يبلغ 300 كم فقط. الخيار الثاني من المحركات الكهربائية التي ستتوفر في سيارة توج “TOGG” يحتوي على زوج من المحركات الكهربائية تتوزع على كلا المحورين، ناتج القوة يبلغ 400 حصان وتتمتع بمدى سير يصل لغاية 500 كم قبل الحاجة للشحن مجددا.