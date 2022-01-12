هينيسي فينوم إف 5 تطلق العنان بقوة 1,817 حصاناً في اختبارها الأخير

أصدرت الشركة الأمريكية هينيسي Hennessey مقطع فيديو يُظهر سيارتها الخارقة Venom F5 وهي مدفوعة بأقصى سرعة في أحدث اختبارات السرعة العالية، حيث أظهرت السيارة الخارقة فينوم F5 إمكانات كبيرة، وأداء عالياً وسرعة غير متوقعة. وجاء اسم السيارة F5 استناداً إلى القوة الكاملة التي يقدمها مقياس إعصار فوجيتا Fujita ذي السرعة المخيفة والقوية، وذلك بالطبع ليُعبر عن مدى قوة وجُرأة السيارة الخارقة من هينيسي؛ حيث إنها تنتج قوة عالية تصل لـ1,817 حصاناً.