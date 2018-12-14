تعتبر نسخة "Silver Spirit I Emperor State Landaulet" الوحيدة من نوعها من رولزرويس، حيث تم تصميمها بصورة خاصة من قبل بيت التعديلات هوبر ويتواجد بها كل وسائل الفخامة المطلوبة والتي يمكن تخيلها . ورغم أن رولزرويس سيارة باهظة الثمن وقليلة التواجد في الطرق ولكنها تتواجد في بعض الأماكن بشكل أكبر والبعض يرغب في التفرد والحصول على ما لا يمكن لغيره الحصول عليه.

ويظهر ذلك من خلال نسخة وحيدة من نوعها من رولزرويس وهي موديل Silver Spirit I Emperor State Landaulet من عام 1989 بتعديل هوبر والتي تستعد للعرض للبيع في أحد المزادات. وعمليات التعديل التي تتم بصورة مميزة في العالم تمكن البعض من شراء الشاسيه والمحرك من الشركة التي يريدونها وترك شركة التعديل والتصميم تقوم ببناء وتصميم جسم السيارة حسب المواصفات التي يرغب فيها صاحب السيارة.

ولكن هذا النوع من عمليات التعديل تراجع بصورة كبيرة في الفترة السابقة مع تقديم الشركات المعاصرة نسخ فريدة من نوعها من بعض السيارات . وكانت هوبر في يوم من الأيام من الشركات المفضلة للأسرة المالكة في بريطانيا وقد عملت الشركة على هذه النسخة من السيارة رولزرويس بزيادة طول قاعدة العجلات 3 قدم ورفع السقف لجعل السيارة الليموزين أكثر رحابة.

كما زودتها بزجاج خاص وأبواب خلفية جديدة مع جزء مكشوف وأضافت لها طلاء أسود ماسونز ورويال كارليت لاكمال المظهر الخارجي الفريد. كما حصلت السيارة على تجهيزات خاصة من القطيفة في المقصورة وشاشة LCD تخرج من مسند الذراع ومشغل CD وكمبيوتر كامل وطابعة ومبرد .

وقدمت السيارة للبيع في المزادات الخيرية ولكنها لم تبع بسبب سعرها البالغ مليون دولار وعادت لشركة هوبر مرة أخرى قبل ان تباع في عام 2010 الي كالوميت كولكشن في سويسرا.

وستعرض السيارة في مزاد RM Sotheby في حدث أريزونا 2019.

وتعد رولزرويس واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً وأقربها لأبناء الطبقة الأرسطقراطية التي اهتمت بهذه النوعية من السيارات الإنجليزية الفخمة منذ أيامها الأولى، حيث كانت هذه السيارة منذ عام 1946م تجمع يدوياً في موقعها التاريخي في كرو شمال إنجلترا.

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