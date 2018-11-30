فورد تعلن موعد الكشف عن موستنج شيلبي gt500 الجديدة كليًا

ملم تحضر فورد مفاجئة لمعرض لوس أنجلوس، ولكن في منصة تستعرض موستانج شيلبي الكلاسيكية أعلنت بشكل رسمي أن الـ 14 من فبراير 2019 سيكون موعد الكشف عن موستانج شيلبي GT500 الجديدة كلياً.

ستكون موستانج شيلبي GT500 أقوى وأسرع سيارة في أسطول فورد, حيث ستمتلك محرك V8 سوبرتشارج بقوة تزيد عن الـ 700 حصان. بالإضافة الى حصولها على صدامات, جنوط, جناح خلفي, ونظام تعليق مختلف تماماً عن باقي فئات شيلبي كونها الأعلى أداء وثمنًا.