يحتفل الجيل الجديد من سيارة كيا سول الكهربائية بظهورها العالمي الأول في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018. وزودت السيارة بالمزيد من لمسات الجاذبية والتحديثات، إذ سيتم تزويدها بالطاقة بواسطة بطارية ليثيوم بوليمر أيون بقدرة 64 كيلو وات في الساعة وهي نفس البطارية في كيا نيرو الكهربائية والتي تصل إلى 301 ميلاً تقريبًا لكل شحنة.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن سول الحالية EV ، تأتي مع بطاريتها التي تبلغ 30 كيلوات في الساعة ، وهي مصنفة من قبل وكالة حماية البيئة بمسافة تصل الى 111 ميلاً ، وبالتالي فهذا الموديل 2020 الجديد مع بطارية بقوة 64 كيلووات في الساعة فيمكنها قطع ما يقرب من 240 ميلاً لكل شحنة ، وربما أكثر من ذلك.

ومن المقرر أن تستغل كيا سول الكهربائية 2020 محرك كهربائي بقوة 201 حصان ، مع 291 رطل قدم من عزم الدوران. ومع ذلك ، يتم اختبار البطارية الجديدة حاليًا للتأكد من مدى تقدير مسافة تنقلها الدقيقة. ومن المتوقع صدور النتائج في أوائل عام 2019 وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وهذه السيارة حائزة على العديد من الجوائز هي واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر المدمجة في السوق اليوم. وهي أيضاً واحدة من السيارات ذات التصميم الغريب الذي لا يحبه الجميع ، مما يسمح لكيا باستهداف الشباب الأصغر والأكثر تفاؤلاً في تبني السيارات الكهربائية.

وواحدة من الميزات الأكثر إثارة للإعجاب في السيارة الجديدة هي بطارية الليثيوم أيون بوليمر 64 واط الجديدة المبردة بالسوائل. ووفقا لكيا ، فإنها ستسمح لأصحابها بحاجة أقل إلى الشحن اليومي. وسوف تأتي سيارة كيا سول EV لعام 2020 بأربعة أوضاع قيادة - Eco ، Comfort ، Sport و Eco + . ووفق هذه الوضعيات يتم تعديل القوة للتعامل مع ظروف الجر المختلفة ويتم تغيير اعدادات الفرامل ، وتكييف الهواء ، وإعدادات التسخين ، ووضع حدود للسرعة للمساعدة في إدارة كفاءة التشغيل اعتمادًا على ظروف القيادة.

علاوة على ذلك ، تتوفر أيضًا الفرامل الذكية المتجددة الطاقة التي تعمل من خلال ناقلات للحركة بعجلة القيادة. وسيتم تقديم ثلاثة مستويات للفرامل ، وذلك حسب سلاسة القيادة المرغوبة والتفضيلات الشخصية ، مما يؤدي إلى المزيد من المتعة والكفاءة المحسنة.