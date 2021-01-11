أهم الطرق لتنظيف سقف السيارة

تنظيف سقف السيارة من الأمور المهمة في السيارة، لكنها على قدر أهمية سهلة للغاية، لكن أنت بحاجة قبل البدء في تنظيف سقف السيارة لبعض الإرشادات والنصائح، حتى لا تتضرر أقمشة السقف.جهزي أولا مادة تنظيف مناسبة للمفروشات، ويمكنك استعمال أحد أنواع الشامبوهات عديمة اللون، وقطع قماش نظيفة، إلى جانب قماش من نوعية الماكرو فايبر، مع إناء كبير وبعض الماء، وكذلك زجاجة من الخل الأبيض. يتم التخلص من كافة الأتربة والغبار المتعلق بسقف السيارة من الداخل، باستعمال فرشاة ناعمة مخصصة للسقف أو استعمال قماش ناعم، أو حتى استخدام جهاز شفط أو طرد الهواء.الآن يتم استعمال سائل تنظيف المفروشات، ويفضل وضعه في زجاجة بخاخ، ورشه وتوزيعه على مختلف مناطق السقف، على أن يتم تركيز البخاخ أكثر على المناطق المتسخة أكثر، وبعدها يتم ترك سائل التنظيف لنحو دقيقتين، قبل أن يتم استعمال القماش لفرك السقف.

يتم استعمال قماش الماكرو فايبر وهو قماش ناعم ومناسب للغاية لتنظيف البقع العالقة في سقف السيارة من الداخل.الخطوة التالية هي استعمال محلول الخل الأبيض الذي تم خلطه مع الماء، وذلك بمقدار ثلاثة إلى واحد، وذلك لأن الخل يفيد كثيرًا في إزالة الشحوم والمواد المتكلسة وله فعالية كبيرة في إزالة البقع وتلميع الأسطح، ويتم الاستعانة بقطعة من القماش وتبليلها بالماء قبل المسح بها بقوة وهدوء في اتجاه أنسجة قماش السقف، وهذا يضمن إذابة باقي الشحوم. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة افتحي نوافذ السيارة حتى يجف السقف الداخلي تماما، أو شغلي المكيف. بعد التأكد من تنظيف سقف السيارة الداخلي بالكامل، يتم رش السقف بمعطرات الجو والروائح الزكية.