تنظيف السيارة بالبخار، واحدة من أحدث الطرق التي أظهرتها التكنولوجيا في مجال غسل السيارات، حيث أصبحت أجهزة غسيل السيارات متوفرة لدى العديد من مراكز غسيل السيارات، تنظيف السيارة بالبخار له فوائد ومميزات، ويعد قطعا أفضل من الطرق العادية المعروفة لغسل وتنظيف السيارات.قبل بدء عملية غسيل السيارة بالبخار، عليك وضع السيارة في مكان لا يصل إليه أشعة الشمس المباشرة، ثم القيام بإزالة الأتربة من فوق جسم السيارة، بالإضافة إلى إخراج الدواسات لتنظيفها بعيدا عن السيارة. من المهم أن تعلمي أن تنظيف السيارة بالبخار يعمل على التخلص من جميع أنواع البقع سواء الزيتية أو التي توجد على فرش السيارة، كما يساعد تنظيف السيارة بالبخار على جعل السيارة نظيفة من كافة أرجائها، لأن البخار يتغلغل في المناطق الضيقة.هذا إلى جانب أن طريقة غسل السيارة بالبخار، طريقة بيئية بامتياز، لأن العملية برمتها لا تستهلك سوى لترين فقط من الماء لغسل السيارة. ومن مزايا تنظيف السيارة بالبخار، حماية السيارة من التعرض لأي خدش، لأنك لن تستخدم مناشف للغسيل أو مساحات، كما تعمل الطريقة على جعل الهيكل الخارجي للسيارة نظيف ولامع بشكل كبير.صحيا يساعد تعرض السيارة من الداخل لكمية كبيرة من البخار، في قتل كافة أنواع البكتيريا والجراثيم، وتعمل على تعقيمها، والتخلص نهائيا من الروائح إن وجدت.أيضا من الفوائد المهمة لتنظيف السيارة بالبخار، هو أن هذه الطريقة تعمل على حماية موتور ومحرك السيارة من حدوث أي مشكلات به بسبب تدفق المياه ووصولها إليه.