بحث جديد عن أنسب الطرق وأكثرها أمانًا أثناء القيادة

يدرس بحث جديد أنسب الطرق وأكثرها أمانًا أثناء القيادة على الطرق في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم.درس العلماء في جامعة ماساتشوستس "تدفق الهواء داخل المركبات"، وتوصلوا إلى نتائج يمكن أن تساعد أولئك الذين يستخدمون سياراتهم باستمرار في تجنب الإصابة بفيروس كورونا.وجد الباحثون أنه بوجود الحرارة مضاءة والنوافذ مفتوحة، ظهر خطر كبير لإمكانية انتقال الفيروس إلى داخل السيارة، حتى عندما لا يجلس الراكب والسائق جنبًا إلى جنب.

يقول «كيني بروير»، الباحث في جامعة براون: "هذا ليس مفاجئًا لأننا نتوقع أنه كلما زاد عدد النوافذ المفتوحة، زاد دوران الهواء، وأصبح من الأسهل طرد أي ملوثات أو فيروسات من السيارة".لذلك، إذا كنت تقوم برحلة برية خلال العطلات، فإن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) يوصي بأن يركب الأشخاص من نفس المنزل فقط السيارة.

وفيما يلي ثلاث نصائح حول الطريقة الأكثر أمانًا للقيادة مع تجنب التقاط فيروس كورونا:

1- قم بالقيادة مع النوافذ الأربعة لأسفل.

2- اجعل الراكب يجلس في المقعد الخلفي على الجانب الآخر من السائق.

3- ارتدِ كمامة عند الحاجة.

ينصح العلماء الناس بارتداء قناع واقٍ عندما يكون الطقس سيئًا ولا يمكن إغلاق جميع النوافذ، وذلك لمنع التقاط الفيروس.