تعتزم شركة تسلا الأميركية إطلاق سيارة كهربائية بيك آب صغيرة، ذات كابينة مزدوجة، خلال العام المقبل.

ووفقًا للشركة الأمريكية، فإن السيارة الجديدة، ستكون مزودة بمحركين كهربائيين، بعزم 600 حصان، وهو المحرك نفسه الموجود في سيارة تسلا الشهيرة "موديل 3"، فضلًا عن طرحها بنظامي دفع الأول خلفي، والثاني رباعي.

من المنتظر أن تحتوي السيارة على بطارية قوية، تمكنها من السير لمسافة 450كم، في الشحنة الواحدة.

وصممت الـ"بيك آب" الكهربائية، لتجتاز الطرق الوعرة غير الممهدة بكل سهولة، فضلًا عن قدرتها على نقل حمولات ذات أوزان ثقيلة.