فينير سوبر سبورت أول سيارة عربية الصنع نختبرها في تجربة قيادة

سيارة دبليو موتورز فينير تم إطلاقها بنسخها اختبارية في عام 2015 ضمن فعاليات معرض دبي الدولي للسيارات ، قبل أن تتوفر في عام 2017 بنسخة الإنتاج التجاري التي سيختبرها كريم ضمن حلقة اليوم من برنامج تجربة قيادة ، سيصنع من هذه السيارة الخارقة المخصصة للقيادة على الطرق العامة 25 نسخة في العام الواحد وسيتوفر منها 100 سيارة فقط في العالم ، وستبدأ عملية تسليم سيارات فينير سوبر سبورت خلال نهاية العام الجاري أو خلال بداية عام 2019 إن شاء الله بالتزامن مع إطلاق سيارة جديدة بالكامل من شركة دبليو موتورز – W Motors .

يتم تصميم هذه السيارة في الامارات العربية المتحدة وتصنع في الوقت الراهن في ايطاليا ، ولكن الصانع اللبناني يفكر بإنشاء مصنع لـ سيارات دبليو موتورز في الامارات

يبلغ وزن سيارة فينير سوبر سبورت 1350 كيلوغرام فقط تتوزع بنسبة 50% في الأمام و 50% في الخلف .

القلب النابض لثاني سيارات شركة دبليو موتورز اللبنانية ، محرك 6 سلندر خطي سعة 3.8 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 800 حصان و 980 نيوتن.متر من عزم الدوران ألماني الصنع ، يتصل بـ قير من 7 سرعات ثنائي الكلتش ، لتتمكن هذه السيارة العربية التي تعمل بنظام دفع خلفي للعجلات من 0 إلى 100 كم/س في 2.7 ثانية ، وتستطيع الوصول إلى سرعة 200 كم/س في 9.4 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 400 كم/س محددة الكترونياً .