أبرز السيارات المشاركة في معرض نيويورك الدولي 2019

يبدأ عام 2019 بعدد من المعارض الدولية الكبرى للسيارات، في مقدمتها معرض ديترويت الدولي في شهر فبراير المقبل، ويلحقه في أبريل 2019 معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن معرض نيويورك الدولي سيشهد هذا العام طرح العديد من الموديلات الجديدة المرتقبة على مستوى العالم.

وستقوم مجموعة من كبرى شركات السيارات بطرح موديلات تابعة لها للمرة الأولى أمام الجمهور، ومنها شركات تويوتا ومرسيدس ونيسان وأكورا وجينيسيس وبورش وسوبارو وكيا.

وكشف الموقع الأمريكي أن شركة مرسيدس على سبيل المثال ستكشف للمرة الأولى عن النسخة الجديدة من موديل GLS-Class ضمن مشاركتها بفعاليات معرض نيويورك.

كما ستكشف شركة شيفروليه عن أول نسخة بمحرك كهربائي من موديلها الرياضي الشهير كورفيت، في حين ستكشف شركة فورد عن النسخة الجديدة من موديل موستانج GT500.