أصدر مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية منشور جديد له، يظهر بعض صور براءات الاختراعات لهذا العام، وجاء من بينها صور لبراءة اختراع تصميم السيارة الجديدة لشركة بي ام دبليو M4 والتي سيتم طرحها كموديل 2021، وعلى الفور تصدرت صور التصميم الجديد لشركة بي ام دبليو وسيارتها M4 موديل 2021 العديد من المواقع العالمية الخاصة بالسيارات، حيث أظهرت التصميم بالكامل والذي سيكون كوبية كابورليه.

كما أظهر التصميم الجديد أن السيارة بي ام دبليو M4 ستحصل على شبك أمامي كبير بالإضافة إلى قضبان أفقية، واكصدام أمامي رياضي، وغطاء محرك منحوت، ومصابيح أمامية مألوفة، مما جعل الجميع من خبراء السيارات يتاكدوا أن هذه السيارة ستكون سيارة رياضية من الطراز الأول .وكشفت صور التصميم للسيارة بي ام دبليو M4 موديل 2021 عن السقف العلوي القابل للكشف الكابورليه، و حزام مائل إلى الأعلى يلتف حول السيارة، أما فى الخلف يمتلك مصابيح نحيلة، ونظام عادم رباعي، ومشتت هواء بارز، و غطاء صندوق خلفي فريد من نوعه، مع ضوء مكابح ثالث مُدمج في الجناح الخلفي.

وتستمد السيارة بى ام دبليو M4 موديل 2021 قوتها من محرك بـ 6 أسطوانات مزدوج التوربو سعة 3 لتر يولد قوة 473 حصان، و503 نيوتن/متر من عزم الدوران .ويتصل المحرك إما بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، بالإضافة إلى نظامي الدفع الخلفي وعلى جميع العجلات، وهي نفس الأشياء المُتاحة في نسخة الكوبيه، وأوضحت شركة بى ام دبليو أن الكشف الرسمى للسيارة بى ام دبليو M4 موديل 2021 سيكون بداية العام القادم مع توضيح تفصيلها بالكامل .