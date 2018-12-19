اسرع شحن لسيارة كهربائية

شحنت شركة بورش سيارة كهربائية اختبارية جديدة لمدة 3 دقائق فقط في محطة شحن ضمن مشروع FastCharge والتي افتتحت مؤخرا في مقاطعة بافاريا بألمانيا.

ووصل معدل شحن سيارة بورش إلى 400 كيلوواط، وقطعت مسافة 100 كيلومتر بعد شحنها، وقد زودت سيارة بورش بنظام تبريد خاص وبطارية بقدرة 90 كيلوواط/س.

واستغرق شحن بي ام دبليو i3 من 10 إلى 80% 15 دقيقة وذلك بمعدل شحن يصل إلى 350 كيلوواط.