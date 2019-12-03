%4 تراجعًا بإنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا الصادرة اليوم الخميس، تراجع إنتاج السيارات في البلاد خلال أكتوبر الماضي على خلفية حالة الغموض التي تحيط بتنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 4% سنويا، حيث انخفض الإنتاج خلال 16 شهرًا من بين الـ 17 شهرًا الماضية، وبلغ إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي 134752 سيارة.

وقد تراجع الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية بنسبة 10.7% في حين تراجع الإنتاج الموجه إلى التصدير بنسبة 2.6% سنويا.

وذكر اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن التغيير في طرز السيارات في بريطانيا ساهم أيضا في تراجع الإنتاج خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى ان إجمالي إنتاج السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 1.12 مليون سيارة بانخفاض نسبته 14.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتم تصدير نحو 80.5% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

وقال مايك هويس الرئيس التنفيذي للاتحاد "شهر آخر من تراجع إنتاج السيارات، يجعل هذا الوقت بالغ الصعوبة بالنسبة للقطاع".

وأضاف أن قطاع صناعة السيارات في بريطانيا يعتمد على التصدير حيث يبيع إنتاجه في أكثر من 160 دولة.

وفي فترة تشهد تغييرًا غير مسبوق، فإن وجود علاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والمعاملة التفضيلية مع كل الأسواق الأخرى سيكون حيويا للحفاظ على صناعة السيارات في بريطانيا".