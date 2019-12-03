نشر حساب شرطة دبي (Dubai Police) على تويتر تغريدة تقدم تلميحا مثيرا لاحتمال انضمام شاحنة "سايبرتراك" من طراز تسلا، التي كُشف النقاب عنها في حفل أقيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى أسطولها.

ويضم أسطول سيارات شرطة دبي، الإمارات، علامات تجارية فاخرة من بينها أستون مارتن وبنتلي وبورش وغيرها.

و بحسب موقع قناة روسيا اليوم بالعربي، فقد انتشرت صورة "سايبرتراك" المزينة بشارة وألوان شرطة دبي، على "تويتر" وحققت جدلا واسعا، في تلميح مسبق لاحتمال انضمامها إلى الأسطول الفاخر.

وكشف إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، النقاب عن شاحنة "سايبرتراك" المثيرة للجدل بتصميمها الغريب، الأسبوع الماضي في Hawthorne، كاليفورنيا.

وكشفت مشاركات موسك على "توتير" أن طلبات شراء الشاحنة الكهربائية ذات التصميم الصارخ، تتدفق بشكل متواتر على ما يبدو، وتجاوزت 200 ألف طلب إلى الآن.

وأفادت "تيسلا"، بأن السيارة الجديدة مصنوعة من الصلب، ولها تصميم خارجي يتميز بالزوايا الحادة، وسوف تتوافر في 3 فئات، وتتسع لـ6 مقاعد ويمكنها أن تحمل 1.5 طن وتقطر 7 أطنان، وبإمكانها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3 ثوان.

كما أكد موسك أن (سايبرتراك) قادرة على تجاوز سيارة بورش 911، مع وجود أبواب محصنة ضد الرصاص عيار 9 ملم، ولكن بعد الاختبار الناجح للأبواب المصنوعة من الخليط المعدني نفسه المستخدم في صنع المركبات الفضائية،

يذكر أن الشاحنة الجديدة ستدخل مرحلة الإنتاج أواخر عام 2022 وستباع بأسعار تبدأ وفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء من 39.900 دولار أى ما يعادل (640 ألف جنيه مصري) وتصل إلى 69.000 دولار (مليون و111 ألف جنيه مصري) تقريبًا.