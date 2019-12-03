تنطلق فعاليات الدورة السادسة والعشرون من معرض "أوتو تك" المتخصّص في خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات وملحقاتها، والذي تنظمه شركة "إنفورما ماركتس" في الفترة من 13 وحتى 15 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

يهدف أوتو تك إلى إتاحة الفرصة أمام العارضين للقاء والتواصل المباشر مع الزوار المتخصصين في قطاع السيارات، وإقامة علاقات مثمرة مع العملاء المحتملين، إضافة إلى جمع المعلومات والتعليقات القيّمة عن المنتجات والخدمات المختلفة التي يُقدّمونها مِن مستخدمين استفادوا بالفعل من خدماتهم وتعرّفوا عن قُرب على منتجاتهم.

كما يمثل المعرض فرصة جيدة للعديد من التجار الذين يسعون إلى الحصول على الوكالات التجارية وحقوق الامتياز من الشركات الأجنبية المشاركة.

وقال مصطفى خليل، مدير المعارض لشركة إنفورما ماركتس مصر، إن أوتو تك فرصة أمام الشركات العارضة أو الراعية لهذا الحدث السنوي لتعزيز مجالات أعمالها وعلاماتها التجارية مع أنجح معرض في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في المنطقة.

وأضاف خليل أنه لا يمكن إغفال مدى تطور ونمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات والصناعات المغذّية وقطع غيار السيارات والإكسسوارات ومعدّات مراكز الصيانة والوِرش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحتضن مصر نحو ربع السيارات في الدول العربية جميعًا، إذ يسير في طرقها وشوارعها نحو 7.2 مليون سيارة من إجمالي 26 مليون سيارة بدول المنطقة العربية.

ويتواجد في مصر ١٧ شركة دولية تقوم بتجميع وتصنيع سياراتها محليا، ذلك إلى جانب أكثر من ٨٠ شركة في مجال الصناعات المغذية، ما يعكس أهمية مصر ومكانتها في هذا القطاع المُتنامي.

هذا ومن المتوقع أن يشارك مجموعة كبيرة من العارضين من ٢٠ دولة يعملون على توفير حلول شاملة لكلّ ما هو مُتعلّق بخدمات ما بعد البيع للسيارات، ومِن المنتظر أن يزور المعرض في دورته هذا العام أكثر من ٥٠٠٠ زائر من الموزعين وتجار قطع الغيار والمستوردين والمصدرين، فضلًا عن المصنعين والمورّدين من مختلف الأسواق التصنيعية الرئيسية للتعرف على أحدث المنتجات والابتكارات وأيضًا الحلول المتطوّرة في قطاع الصناعات المغذّية للسيارات.

وتغطي دورة عام ٢٠١٩ كل مجالات التصنيع وإعادة التصنيع وقطع غيار السيارات ومكوّناتها، والإطارات والبطاريات وأيضًا الإكسسوارات وتعديل السيارات، وحلول الأنظمة الإلكترونية المتطوّرة وتكنولوجيا المعلومات والإدارة، ناهيك بخدمات الإصلاح والصيانة وغسيل السيارات، وكل ما يتعلّق بالصناعات المغذّية للسيارات.

ومِن المقرر أن تعقد بعض الشركات الرائدة في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات عددًا من الندوات العلمية المجانية ووِرش العمل والعروض التفاعلية، لمناقشة أحدث التقنيات في الصناعة والعوامل المختلفة التي تؤثّر على هذا القطاع الحيوي، وهو ما يَهدف إلى تطوير الصناعة بوجه عام والرقي بالمنتجات النهائية للتّنافس في الأسواق العالمية.

وتقام دورة العام الحالي بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومِن المنتظر أن يستضيف "أوتو تك ٢٠١٩" أكثر من ٣٠ مشترٍ من قارتي أفريقيا وأوروبا للتواصل مع المصنعين والموردين المصريين لبحث سبل تصدير منتجاتهم وخدماتهم إلى إفريقيا وأوروبا مِن خلال عقد لقاءات ثنائية واجتماعات مباشرة؛

كانت نسخة العام الماضي من معرض "أوتو تك" استضافت العديد من المشترين من دول غانا والهند والكويت وكينيا وبولندا والمملكة العربية السعودية وتنزانيا وغيرها.