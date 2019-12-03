أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة هوندا في مصر، عن بدء تلقي طلبات شراء أيقونتها "أكورد" سيدان متوسطة الحجم العائلية الفارهة.

تنتمي هوندا "أكورد" اليابانية التي يتم تجميعها بمصانع هوندا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى فئة السيارات السيدان، وتعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 188 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وسرعته القصوى 190 كم/س ومتوسط استهلاك الوقود 5.6 لتر لكل 100 كم وتتسارع من الثبات حتى 100 كم في 7.5 ثانية.

ومن المقرر تقديم السيارة موديل 2020 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 725.000 جنيه؛ وسيتم بحسب الوكيل تسليم المبادرين بالحجز سياراتهم في بدايات العام المقبل.

ويتوقع مراقبون أن تواجه هوندا "أكورد" منافسة قوية مع عدد من السيارات التي تتوفر بالسوق المصري وتندرج في نفس الشريحة السعرية والفئة التي تنتمي لها السيارة اليابانية.