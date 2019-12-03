للمرة الثانية تأجيل معرض أوتوماك فورملا مصر الدولي للسيارات
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للمرة الثانية تأجيل معرض "أوتوماك فورملا" مصر الدولي للسيارات

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العرب اليوم - للمرة الثانية تأجيل معرض "أوتوماك فورملا" مصر الدولي للسيارات

معرض أوتوماك فورملا
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت شركة إنفورما Informa للمعارض مصر، المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورملا" عن تأجيل النسخة السادسة والعشرين من المعرض والتي كان مقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

وقالت الشركة المنظمة إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر للكشف عن أسباب التأجيل والإعلان عن الموعد الجديد لإقامة المعرض وخطط الشركة المستقبلية.

كانت إنفورما أعلنت في أغسطس الماضي تأجيل "أوتوماك فورميلا 2019"، الذي كان مقررًا إقامته في سبتمبر، وحددت السابع عشر من ديسمبر موعدًا جديدًا لانطلاق الفعاليات.

وأكدت الشركة في بيانها الصادر في أغسطس أن التأجيل جاء حرصًا على العمل بمبدأ المساواة بين الشركات من أجل الوصول لأفضل نتيجة والاستفادة من الوجود بأكبر حدث في قطاع السيارات بمص وضمان توافر العديد من الطرازات الجديدة التي تأثر وصولها بالعديد من المتغيرات في آليات استيراد السيارات.

ومؤخرًا تحدث عدد من الوكلاء والعاملين بقطاع السيارات عن عدم جدوى إقامة المعرض في نهاية العام، معللين بأن هذه الفترة من العام تفتقر إلى وجود طرازات جديدة يمكن تقديمها لزوار المعرض.

وشهدت الأشهر الثلاث الأخيرة توالي إعلان الشركات عن عدم المشاركة، وكان في مقدمة المنسحبين الشركة المصرية وأوتوموتيف، وكلاء سكودا وسيات وفولكس فاجن وأودي وكوبرا الرياضية، والتي أعلنت في أكتوبر عن عدم المشاركة بأي من العلامات التجارية الخمس بالمعرض.

وقال كريم نجار المدير التنفيذي للشركة، إنهم قرروا عدم المشاركة بعد دراسة الموقف ومدى الجدوى من المشاركة، مؤكدًا أن الموعد المقرر لإقامة المعرض في ديسمبر "خاطئ"، مضيفًا أن الوقت المناسب لإقامة معارض السيارات هو النصف الأول من العام وليس آخر العام.

الإعلان عن عدم مشاركة علامات "فولكس فاجن وأودي وسيات وسكودا وكوبرا" في نسخة 2019 من أوتوماك فورميلا، سبقه تأكيد علامات تجارية أخرى أبرزها كيا وهوندا وبريليانس انسحابها كذلك من المشاركة بالمعرض.

وقال خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية الوكيل الرسمي لعلامة بريليانس الصينية في مصر، في تصريح سابق لـ"مصراوي"، إن بريليانس لن تكون حاضرة بالنسخة السادسة والعشرين من أوتوماك فورميلا، وذلك لأسباب أبرزها عدم توافر جديد لتقديمه أمام زوار المعرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار عدد آخر من الوكلاء أنهم لم يحسموا قرار المشاركة بالمعرض، ومن بينهم سوزوكي، حيث أكد محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة سوزوكي مصر، في تصريحات صحفية سابقة، أنهم لا يزالوا يدرسوا مدى إمكانية المشاركة بأوتوماك فورميلا 2019.

كما سبق وأعلنت كل من شيفرولية وأوبل ومرسيدس بنز وإم جي عن عدم المشاركة في نسخة 2019 من المعرض لأسباب بعضها تسويقي والآخر يتعلق بالتنظيم.

يشار إلى أن الأزمة التي يمر بها "أوتوماك فورميلا" سبقها وقائع مماثلة لمعارض عالمية أحجمت كبريات الشركات عن المشاركة بها وأبرزها معرض ديترويت 2019 أحد أكبر التجمعات السنوية للسيارات في أمريكا الشمالية، والذي شهد غياب شركات مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو وغيرهما.

معرض باريس الدولي أيضًا أحد أكبر تجمعات صانعي السيارات بالعالم، أصيب هو الآخر بلعنة انسحابات مشابهة، إذ غاب عن نسخة 2019 أكثر من 10 علامات تجارية في مقدمتها فورد الأمريكية، وذلك لأسباب تتعلق بعدم توافق موعد الانعقاد مع الخطط التسويقية للشركات.

وفي ظل تباطؤ المبيعات العالمية بدأت بعض الشركات تلجأ إلى إقامة فعاليات خاصة بها للكشف عن موديلاتها الجديدة كبديل عن المشاركة بالمعارض والتجمعات الدولية، بهدف الحد من نفقات المشاركة بالمعارض وضخ تلك الأموال في أعمال الدعاية والتطوير، فيم ذهبت شركات أخرى إلى الكشف عن طرازاتها الجديدة عبر شبكة الإنترنت التي تتنامى بها مبيعات السيارات يومًا بعد آخر.

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للمرة الثانية تأجيل معرض أوتوماك فورملا مصر الدولي للسيارات للمرة الثانية تأجيل معرض أوتوماك فورملا مصر الدولي للسيارات



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