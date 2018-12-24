تعرف على العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في العالم

قبل أيام من نهاية 2018، اشتعلت المنافسة بين شركات السيارات العالمية للفوز بلقب العلامة الأكثر مبيعاً خلال العام، وهو مادفع الشركات للإعلان عن أرقام مبيعاتها الرسمية على مستوى العالم.

وتصدرت قائمة الأكثر مبيعاً 5 كيانات عالمية، جاء في مقدمتها مجموعة فولكس فاجن الألمانية، بينما استطاع تحالف "نيسان رينو" أن يقتنص المركز الثاني، فيما اقتنصت تويوتا اليابانية المركز الثالث، وتلتها شركة جنرال موتورز، وحلت هيونداي" الكورية في المركز الخامس.

الجدير بالذكر أن "فولكس فاجن"، تمكنت من بيع أكثر من 9 ملايين سيارة قبل الدخول في الربع الأخير من العام، من مختلف طرازاتها وهي :"فولكس فاجن، سكودا، بنتلي، سيات، أودي، بورش، لامبورجيني، بوجاتي".