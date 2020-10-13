مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر

طرحت شركة هوندا مؤخر السيارة هوندا honda hrv والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وتأتي في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي 128 حصان وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن متر.تعمل هوندا honda hrv بنظام الجر الأمامي، التى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم ساعة خلال 10.1 ثانية و تستهلك 7.5 لتر بنزين لكل 100 كم و تأتي بطول 4434 مم و عرض 1772 مم و ارتفاع 1605 مم و بشنطة سعة 1026 لتر .هوندا honda hrv تأتي بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان ابرزها الاير باج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS و نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ونظام المساعدة للانطلاق عند المنحدرات HSA .

السيارة هوندا honda hrv متوفرة بجنوط اسبور 16 انش و فوانيس شبورة أمامية وخلفية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا وفرامل يد كهربائية وتكييف هواء أوتوماتيكي، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام البصمة وكاميرا خلفية .سعر هوندا honda hrv في مصرتباع السيارة هوندا honda hrv بسعر 505.000 جنيه .