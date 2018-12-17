’كاديلاك ‘xt4 بسبع ألوان بداية من 2019

بعد أن كشفت سيارة ’كاديلاك XT4‘ الجديدة عن هيئتها الجديدة في الشرق الأوسط خلال مهرجان ’سول دي إكس بي‘ (SOLE DXB)، الذي يُعدّ الفعالية الأضخم في المنطقة للاحتفاء بثقافة الشارع.

سيتم تجهيز جميع مركبات XT4 بمحرّك كاديلاك الجديد كلّياً سعة 2.0 ليتر بالشاحن التوربيني، والذي يولّد قوّة قدرها 237 حصاناً 177 كيلوواط. ويتصل المحرّك مع نظام نقل حركة أوتوماتيكية من تسع سرعات مع ميّزة التبديل الإلكتروني الدقيق من الجيل المقبل. ويضم المحرّك الجديد تقنيات جديدة معزِّزة للكفاءة من بينها ميزة الإدارة الفعّالة للوقود.

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سوف تشهد XT4 أيضاً الظهور الأول لاستراتيجية تجهيزات’Y‘ ، مع بروز لمسات محدّدة من المحتوى والخصائص التصميمية عبر طرازات Premium Luxury وSport وهي مخصَّصة وفقاً لأذواق وتفضيلات العملاء المختلفة. وستتألّق طرازات XT4 Sport بشبك أمامي باللون الأسود اللامع مستوحى من طرازات سلسلة V-Series عالية الأداء من كاديلاك، إضافة إلى قولبة سوداء لامعة للنوافذ وخيارات محدَّدة من الإطارات السبيكية الرياضية. وستقوم كاديلاك بطرح هذه الاستراتيجية الجديدة المخصَّصة للتجهيزات بداية معXT4 ، إضافة لسيارة السيدان الأبرز ضمن المجموعة والمتمثّلة بطراز CT6 للعام 2019.

سوف تتوفر سبعة ألوان خارجية لمركبة XT4 طراز 2019 هي: المعدني الداكن Autumn Metallic، الأبيض الكريستالي ثلاثي الطبقات Crystal White Tricoat، الأزرق المعدني الداكنTwilight Blue Metallic ، الرمادي المعدنيShadow Metallic ، الأحمر الداكن Red Horizon Tintcoat، الأسود المعدني Stellar Black Metallic والفضّي المعدني Radiant Silver Metallic.

وتشكّل هذه المركبة انطلاقة لاستراتيجية العلامة التجارية التي تقوم على توسعة مجموعة المنتجات عبر طرح طرازات جديدة بشكل مكثّف من الآن حتى العام 2020.

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