وسائل ارشادية هامة تجنبك مخاطر السيارات القادمة من الخلف

تعتبر مرآة المقصورة الداخلية من أهم الأجزاء الواقعة بالسيارة، فهي وسيلة ارشادية هامة تجنبك مخاطر السيارات القادمة من الخلف، وتمنح أفضلية التعامل الحركي في كشف زوايا الإنحراف المختلفة، وفي حالة فقدانها أو تعرضا إلى التلف يبدو الأمر خطيرًا للغاية وفي سياق ذلك نقدم النصائح اللازمة لكيفية إصلاح هذا الجزء الهام.1- ما وراء السبب تتعدد الأسباب الخاصة بفقدان هذا الجزء، فمن الممكن أن تكون تعرضت سيارتك إلى حادث سابق أو فقدت نتيجة تعرضها لأشعة الشمس القوية وعلى كافة المستويات سنقود بإيجاد الحل.

2- إزالة اللحام القديم

عند اقتناء مرآة صالون جديدة واتخاذ قرار تركيبها، فمن الضروري إزالة بقايا اللحام القديم وتنظيف الزجاج الداخلي جيدا من كافة الشوائب، وفي حالة تعرضه إلى تهشم فمن الأفضل إصلاح هذا العرض أولًا.

3- مرحلة لصق المرآة

بعد أن اتممنا عملية التنظيف والصيانة بنجاح، نقوم بوضع مادة خاصة شديدة التحمل والقوة على الجزء الخاص بالمرآة والزجاج أيضًا، ثم نقوم بالضغط عليها لبضعة دقائق حتى نحصل على ثبات جيد.

4- عدم تكرار التلف

من الضروري أن تكون حذرا أثناء القيادة، وتجنب النتوءات الغائرة و المطبات الاصطناعية القوية، حتى لا تقع مرآة مقصورة القيادة مرة أخرى، و ننصح دائمًا بالتحلي بقيادة هادئة حتى نتجنب العديد من المشكلات ونتمتع برحلة مثالية نحن ومن معنا على الطريق.