أعلنت شركة تويوتا أنها ستكشف النقاب عن موديل رياضي من أيقونتها Yaris، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الرياضي GR-S خماسي الأبواب يتميز من خلال انخفاض الهيكل 11 ملم وجنوط من معدن خفيف قياس 17 بوصة، فضلا عن السقف باللون الأسود مع زعنفة القرش، واسبويلر حافة السقف.
وتزدان أبواب السيارة بحليات مطلية بطلاء البيانو، وبمقدمة السيارة تظهر شبكة المبرد باللون الأسود، ومبيت المرايا باللون الأسود، كما توفر تويوتا للسيارة حليات باللون الأحمر على الشفة الأمامية، والمصدم الخلفي لتعزيز المظهر الرياضي للسيارة.
وفي المقصورة الداخلية تظهر المقاعد الرياضية، وكسوة فرش ألكانترا باللون الأسود وشعار GR، والخيوط البيضاء المتباينة، فضلا عن المقود الرياضي.
وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة GR-S الرياضية على سواعد محرك هجين سعة 5ر1 لتر، غير أن الشركة اليابانية لم تفصح عن أية بيانات تتعلق بقوة المحرك أو معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك. كما لم تكشف الشركة عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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