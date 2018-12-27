قائمة بأكثر 5 سيارات مبيعًا بالعالم في 2018

قد أوشك عام 2018 على الانتهاء، ونقدم لكم في السطور التالية أبرز 5 سيارات الأكثر مبيعا خلال هذا العام، بينهما 3 من مصر.

احتلت سيارة تويوتا "كورولا " المركز الأول كأكثر السيارات مبيعًا في العالم خلال عام 2018، وتمكنت الشركة اليابانية من تسويق نحو 900 ألف وحدة من أيقونتها السيدان العائلية الصغيرة حتى الآن.

وحقق قطاع السيارات العالمي مبيعات تقدر بـ70 مليون سيارة منذ مطلع 2018 وحتى سبتمبر الماضي، ويتوقع خبراء أن يصل إجمالي المبيعات بنهاية العام إلى 100 مليون وحدة،.

وفي قائمة أكثر سيارات الركوب الخاصة مبيعًا في 2018، استطاعت 4 علامات تجارية يابانية وأمريكية وألمانية، أن تحتل المراكز الأربعة الأخرى التي تلي تويوتا "كورولا" صاحبة المركز الأول.

ويتوفر في السوق المصري سيارتين بين الأكثر مبيعًا بالإضافة إلى تويوتا كورولا، ويمكن التعرف على السيارات وإجمالي مبيعاتها من خلال الصفحات التالية:

فورد F150

تمكنت شاحنة فورد "F150" من الاستحواذ على المركز الثاني في قائمة أكثر السيارات مبيعاً في 2018.

وسجلت السيارة مبيعات أكثر من 813 ألف سيارة حتى الآن، ويرجع ذلك إلى انتعاش مبيعاتها في السوق الأميركية.

السيارة مزودة بمحرك قوي مكون من 6 اسطوانات سعة 3.3 لتر بقوة 290 حصان، ويبدأ سعر السيارة من 27.000 دولار أمريكي ( أي ما يعادل 480.000 جنيه مصري تقريبًا).

تويوتا RAV 4

تمكنت سيارة تويوتا RAV-4، من التفوق على جميع السيارات الكبيرة بعد أن سوقت الشركة اليابانية نحو 632.000 سيارة خلال عام 2018.

وتعمل RAV-4 بنوعين من المحركات الأول يعمل بالبنزين سعة 2.0 لتر، بنظام الدفع الثنائي للعجلات، والآخر يعمل بالديزل سعة 2.2 لتر بنظام الدفع الكلي للعجلات.

هوندا سيفيك

احتلت هوندا سيفيك اليابانية المركز الرابع في قائمة أكثر السيارات مبيعًا في العالم خلال 2018، ونجحت الشركة العريقة في بيع 631.000 سيارة.

هوندا سيفيك موديل 2019 متاحة في مصر بمحرك 1.6 لتر بقوة 123 حصان عند 6500 لفة في الدقيقة ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

وتتوفر السيارة في السوق المصري بفئة واحدة يبلغ سعرها الرسمي 535.000 جنيه.

فولكس فاجن جولف

رغم تراجع مبيعات سيارة فولكس فاجن "جولف" في عام 2018، إلا أنها تمكنت من الدخول في قائمة أكثر 5 سيارات مبيعًا في العالم حيث احتلت المركز الخامس.

وكانت السيارة في المركز الثالث بقائمة الأكثر مبيعًا لعام 2017.

وتتوافر "جولف" الهاتشباك موديل 2018 في مصر بفئة واحدة، والمزودة بمحرك سعة 1.2 لتر، وتباع بسعر رسمي 440.000 جنيه.

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