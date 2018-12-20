كشفت شركة المجدوعي للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات شانجان بالسعودية، عن أحدث طرازات شانجان الكهربائية في أسواق المملكة. حيث قامت الشركة بعرض طرازاتها المستقبلية Eado EV460 الكهربائية بالكامل وCS75 PHEV الهجينة في المعرض السعودي الدولي للسيارات والذي تم افتتاحه بجدة .

وتجدر الإشارة إلى أن شركة شانجان للسيارات بدأت منذ فترة طويلة في إجراء أبحاث وتجارب على السيارات الكهربائية من خلال مختلف مراكز البحث والتطوير التابعة لها والمنتشرة في مختلف انحاء العالم، مما ساهم في أن تتربع في مركز ريادي متقدم في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لشركة المجدوعي للسيارات محمد بن علي المجدوعي- شانجان: نسعى للمساهمة لتحقيق رؤية 2030 عبر برنامج جودة الحياة والذي يعني بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وتحسين البنية التحتية كذلك نعتبر هذه الخطوة دليلاً واضحاً على التطور التقني الذي وصلت إليه شانجان، وأنها أصبحت الآن تنافس أعرق الشركات في صناعة السيارات الصديقة للبيئة".

وأضاف "المجدوعي" أن وصول هاتين السيارتين الحديثتين إلى المملكة بعد وقت قصير من إطلاقهما في الصين منتصف شهر أكتوبر الماضي، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها شركة شانجان للمملكة وأيضاً تعني قدرتها على أن تحوز ثقة المستهلك في السوق المحلية من خلال منتجات متطورة حديثة وصديقة للبيئة وتتميز باقتصادية كبيرة في التشغيل، داعياً الجميع للتعرف على مميزات هاتين السيارتين اللتان حققتا نجاحاً كبيراً في صناعة السيارات بالصين".

يُذكر أن إنتاج شانجان الهجينة المتعددة الاستعمالات ذات الدفع الرباعي طراز CS75 PHEV تنتج في مصنع سيارات شانجان في بكين، وهي مزودة بمحرك كهربائي أمامي بقوة 225 كيلوات بقوة 305 حصان ومحرك 1.5 تيربو بقوة 156 حصان، ويبلغ استهلاكها للوقود فقط 19.5 كلم/ ليتر تقريباً. وتتمتع سيارة CS75 PHEV بقاعدة عجلات طويلة يبلغ طولها 2700 ملم، بينما يبلغ طول السيارة الإجمالي 4650 ملم وعرضها الإجمالي 1850ملم وارتفاعها عن الأرض يصل إلى 1705 ملم، وهي تحتوي على 5 مقاعد.

وقد تم بناء السيارة على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2700 ملم، ويبلغ طول السيارة الإجمالي 4740 ملم وعرضها الإجمالي 1820 ملم وارتفاعها 1539 ملم. وهي مزودة بمحرك كهربائي بقوة 100 كيلوات مع عزم دوران 245 نيوتن / متر و136 حصان، وهي ذات أربعة أبواب وخمس مقاعد، وتعمل بنظام الدفع الأمامي. وهي مزودة بالكثير من أنظمة السلامة التي توفر حماية تامة لمستخدميها.

وتتميز السيارة Eado EV460 العائلية المميزة بشكلها الأنيق الانسيابي الديناميكي مع شبكة أمامية مزدوجة وأنوار أمامية بتقنية ليد (LED)، ولتعزيز مظهرها الرائع تم تزويدها بعجلات مقاس 17 بوصة.