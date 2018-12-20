رإم جي موتورز ومجموعة تأجير تفتتحان صالة عرض رئيسية في الرياض

قامت شركة ’إم جي موتورز‘ (MG Motors) لتصنيع السيارات بالتعاون مع ’مجموعة تأجير‘ بتدشين صالة عرض رئيسية جديدة كلّيًا في العاصمة الرياض.

وتزامنًا مع الاحتفال بالافتتاح الرسمي للمرافق المتطوّرة، واستقبلت الصالة الجديدة الواقعة على طريق خريص الحيوي سيارة السيدان MG6 الجديدة للعام 2019 والتي تظهر للمرّة الأولى في السوق السعودي.

ويأتي إطلاق صالة العرض الرئيسية الجديدة كجزء من خطّة التوسّع الإستراتيجية لدى شركة ’إم جي موتور‘ التي تركّز على إنشاء مراكز خدمة متطوّرة جدًا توفر خدمات متكاملة لأصحاب السيارات في جدّة والرياض والدمّام.

وخلال تحدّثه في حفل الافتتاح، شدّد توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’سايك موتور الشرق الأوسط‘، على التزام ’إم جي موتور‘ بعملية التوسّع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث قال: "نسعى دومًا لتوفير منتجات مبتكَرة تتميّز بأعلى معايير الجودة والاعتمادية لصالح السائقين السعوديين، ونحن واثقون من قدرتنا على القيام بهذا عبر منح العملاء خدمات غير مسبوقة تصعب منافستها وذلك من خلال العمل الوثيق مع وكيلنا المحلّي المتمثّل بـ’مجموعة تأجير‘."

السيارة التي يرتقبها العملاء بشغف كبير MG6 والتي تم تحديثها وتطويرها أكثر عبر تضمينها باقة من الخصائص الراقية والرياضية. وتُعدّ MG6 الجديدة كلّيًا الطراز الأحدث من علامة السيارات بريطانية المنشأ التي تشهد عملية إعادة إطلاق رئيسية وزيادة كبيرة في الشعبية بمختلف أنحاء الشرق الأوسط.

تتمتّع MG6 بمستويات جودة عالية وتتألّق بباقة من الخصائص التصميمية التي تتوفر عادة من العلامات التجارية الفاخرة للسيارات، وهي تضم شبكًا أماميًا بنمط Star Rider ولمسات تفصيلية من ألياف الكربون وأضواء أمامية نوع LED – مستوحاة من مِعلَم ’عين لندن‘ (London Eye) الشهير – مع أضواء تأشير تتابعية. ويزيّن السيارة شعار MG كبير ولمسات كرومية وأطراف أنابيب عادم توأمية مما يمنح هذه السيدان العائلية الرياضية وقفة قوية جريئة.

وينطبق هذا النمط الرياضي على المقصورة الداخلية أيضًا حيث تأتي قمرة القيادة غنية بأحدث التقنيات في عالم السيارات. فهناك شاشة عرض كبيرة قياس 8 بوصات كاملة الألوان تعمل باللمس كجزء من النظام المعلوماتي الترفيهي، وهي موجودة في وسط لوحة العدّادات ويمكن تشغيلها باستخدام المفاتيح والأزرار المثبَّتة ضمن عجلة القيادة متعدّدة الوظائف والمغلَّفة بالجلد.

يتم تزويد MG6 الجديدة بمحرّك فعّال سعة 1.5 ليتر توربو من وقود البنزين مما يجعلها متمتّعة بمزايا رياضية واقتصادية. وضمن هذا الإطار، يمكن للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون سبع دقائق، بينما تستطيع السير لمسافة 100 كيلومتر عبر استهلاك أقل من ستة ليترات من الوقود. وتضم MG6 الجديدة أربع وضعيات قيادة لتلبية مختلف المتطلّبات شاملة الوضعية الاقتصادية Eco، العادية Normal، الرياضية Sports والشخصية Individual. ويرتبط المحرّك بنظام نقل حركة أوتوماتيكية رائد بفئته من سبع سرعات مع قابض مزدوج. وقد حصلت السيارة على تقييم خمس نجوم ضمن البرنامج الصيني لتقييم السيارات الجديدة (CNCAP) مما يجعل العائلة متمتّعة براحة البال التامّة والاستمتاع برحلة أنيقة وآمنة في مختلف الأوقات.