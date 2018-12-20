جاغوار تقدم اكسسوارات للحيوانات الأليفة

أعلنت شركة السيارات البريطانية عن مجموعة من اكسسوارات الحيوانات الأليفة الجديدة لسيارة.

وتم تصميم هذه الأدوات خصيصا لسيارات الكروس أوفر من جاغوار.

وتشمل الخيارات للسيارة، وعاءًا مقاومًا للإنسكاب، وحامل قابل للطي، ومنحدرًا خلفيًا يمكن أن يساعد في تسهيل صعود كلاب الصيد الكبيرة والتي يصل وزنها إلى 187 رطلاً.

وهناك أيضا بطانة في مقصورة الأمتعة، ودُش محمول. الذي سيكون مفيدًا أيضًا لتنظيف المعدات في الهواء الطلق مثل الأحذية والدراجات وألواح التزلج على الماء.

ومثل جميع سيارات و الطرازات السابقة لجاغوار، لن تأتي هذه الإصدارات بأسعار عادية.