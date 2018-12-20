بوش تعتزم طرح أولى مركباتها الكهربائية ذاتية القيادة

أعلنت مجموعة بوش عن عزمها المشاركة في فعاليات "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019" الذي يقام في مدينة لاس فيغاس الأميركية في الفترة بين يومي 8-11 يناير المقبل.

وستعرض المجموعة خلال مشاركتها في المعرض باقة متنوعة من حلولها وخدماتها المبتكرة والخاصة بوسائل النقل المستقبلية والمنازل الذكية. كما ستقدم أولى مركباتها الكهربائية ذاتية القيادة والمزودة بمجموعة من الخدمات المتكاملة، وذلك للمرة الأولى على مستوى العالم.

ومن المتوقع ظهور هذا النوع الجديد من أنماط التنقل في شوارع المدن الكبرى حول العالم، وسرعان ما ستنتشر هذه المركبات الصامتة وذاتية القيادة والتي تتواصل مع محيطها بكل سلاسة.

ويسهم تطبيق الشحن الملائم والمتكامل، مع حل الشحن والملاحة، في تحسين مزايا التنقل اليومية لحلول التنقل الكهربائي، حيث يدمج المعلومات المستخلصة من نظام نقل الحركة الكهربائي مع بيانات المركبة والبيئة المحيطة لإنتاج مجموعة واسعة من التوقعات الموثوقة.

ويوفر حل mySPIN الذي يندمج مع الهواتف المحمولة تجارب قيادة آمنة بالنسبة إلى السائقين الذين يستخدمون تطبيقات الهواتف المحمولة أثناء قيادتهم للسيارات على الطرقات، حيث يتيح للسائقين إمكانية تشغيل التطبيقات بلمسة واحدة أو استخدام زر الدفع الدوار في السيارة.

وتعكف ’بوش‘ أيضًا على تطوير نظام mySPIN ليتكامل مع السيارات والدراجات النارية ودراجات السكوتر التجارية، إلى جانب السيارات الرياضية.

وقد نجحت ’بوش‘ بتطوير حل قائم على الحوسبة السحابية والذي يقوم بإرسال تحذير إلى السائقين عندما يسلكون طرقات خاطئة، بالإضافة إلى جميع مستخدمي الطرق الخطرة خلال 10 ثوان فقط.

سيوفر الجيل التالي من المركبات الكهربائية بيانات حول المنحدرات في الطرق وحدّة المنعطفات بهدف تحقيق التكامل في بيانات أنظمة الملاحة.

ستتيح خدمات التنبؤ بحالة الطرقات من ’بوش‘ للمركبات ذاتية القيادة، إمكانية التنبؤ بحالة الطرقات على امتداد مسار الرحلة، وذلك استنادًا إلى بيانات الطقس التي يوفرها شريك المجموعة شركة ’فوركا‘.

وستقوم شركة ESCRYPT التابعة لمجموعة ’بوش‘ بتقديم حل CycurACCESS الأمني الخاص بالسيارات المزودة بأنظمة الدخول دون مفتاح. وستسهم أساليب التشفير فائقة التطور في جعل هذه المفاتيح الرقمية آمنة بشكل كامل.

ومن المقرر لمدينة سان خوسيه في منطقة ’وادي السيليكون‘ بولاية كاليفورنيا أن تصبح أولى المدن التي تتيح خدمة مشاركة ركوب السيارات التي توفرها ’بوش‘ بالتعاون مع شركة ’دايملر‘، حيث يخطط كلا الجانبين لتقديم خدمة قائمة على تطبيقات الهواتف المحمولة والتي تتوافق مع السيارات من طراز Mercedes-Benz S إلى مجموعة مختارة من العملاء.

ستوفر ثلاجات ’بوش‘ المتصلة والمزودة بكاميرات داخلية ميزة التعرف إلى المأكولات وتقديم اقتراحات حول الأماكن الملائمة لحفظها، حيث تقوم بالتعرف آليًا على 60 نوعًا من الفاكهة والخضار وتوفير اقتراحات حول الأماكن المثلى لحفظها عبر تطبيق خاص بالهواتف المحمولة.

يعد PAI أحد أجهزة العرض التي توفرها ’بوش‘ ويتم تركيبه فوق طاولة المطبخ، حيث يحول سطحها العلوي بأكمله إلى شاشة لمس.. ويقوم روبوت جز الأعشاب من طراز Indego بالتعرف إلى العقبات التي تعترضه على الأرض العشبية من خلال تقييم بيانات مثل انسيابية عمل الآلة، والتسارع، وسرعة الآلة، واتجاه سيرها.

ويتيح جهاز العرض التفاعلي الجديد BML100PI للمستخدم إمكانية تصميم رفوف ذكية ضمن خزانات الملابس.. ويعد جهاز BMI270 من ’بوش‘ جهاز استشعار ذكي مزود بوحدة قياس الممانعة IMU))، ويمتاز بانخفاض مستوى استهلاكه للطاقة، وهو مصمم خصيصًا للاستخدام مع الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.

ويتيح نظام aino chatbot للمستخدمين إمكانية التواصل مع أنظمة التدفئة باستخدام لغة مبسطة.

يوفر مستشعر جودة الهواء AIR أجواء مريحة ومبتكرة تضاف إلى سجل بيانات المنازل الذكية وتقدم معلومات حول جودة الهواء، ودرجة الحرارة، ومستويات الرطوبة، بالإضافة إلى مستويات السطوع والضجيج داخل المنزل.