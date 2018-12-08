تركز العاصمة الكورية الجنوبية على العنصر النسائي للحفاظ عليهن من التحرش والاعتداءات في سيارات الأجرة اعتبارا بأن العاصمة توفر لهن عنصر الأمان بعد تطبيقها خدمة تاكسي منفصلة عن السائقين الذكور، نهاية هذا العام.

وبجانب خدمة التاكسي للنساء فقط التي تقودها أيضا سائقات من النساء، سيجرى توفير خدمة التاكسي الذكية بالطلب لمنع سائقي التاكسي من رفض توصيل الركاب في الشوارع.

وذكرت حكومة العاصمة سول أنه سيجرى تطبيق هذه الخدمات الذكية الجديدة خلال ديسمبر الجاري على أن يسمح للأطفال حتى سن 13 عاما فقط بركوب تاكسي النساء.

وستعمل هذه السيارات من خلال الحجز وستزود بشواحن للهواتف الذكية وزجاجات مياه ومعطرات الجو للنساء مجانا بجانب تشغيل موسيقي كلاسيكية خلال الرحلة.