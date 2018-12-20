بسعر 112 مليون دولار gtr50 أغلى سيارة في تاريخ نيسان
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بسعر 1.12 مليون دولار GT-R50 أغلى سيارة في تاريخ نيسان

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العرب اليوم - بسعر 1.12 مليون دولار GT-R50 أغلى سيارة في تاريخ نيسان

سيارة GT-R50 الجديدة
لندن _ العرب اليوم

كشفت نيسان عن سيارتها الرياضية الرائعة GT-R50 التي تُعد الأغلى في تاريخ الشركة اليابانية، والتي تتمتع بجاذبية كبيرة بفضل تصميمها الرائع وقوتها الكبيرة.

 جاء إنتاج GT-R50 التي تعاونت فيها نيسان مع شركة التصميم الإيطالية Italdesign بتصميم مميز حصلت خلاله على مصابيح LED أفقية التصميم، وزُودت بصادم أمامي جديد وشبك أمامي مختلف بالكامل؛ لتظهر هوية غريبة تكتمل مع غطاء محرك جديد مع خطوط حادة والسقف المنخفض، أما من الخلف فزودت بمصابيح جديدة وجناح خلفي بتصميم رشيق ومشتت هواء هجومي. كما حصلت هذه النسخة الخاصة بالتأكيد على إطارات مميزة قياس 21 إنشاً.

ومن الداخل عملت نيسان على تزويد سيارتها GT-R50 بمقصورة تتناسب مع تصميم الخارجي المميز حيث حصلت هذه السيارة على كسوة داخلية من الكنتارا ولمسات من الكاربون فايبر في الكونسول الوسطي ولوح القيادة الأمامي والأبواب والمقود، كما زودت السيارة بأفضل أنواع ألكانتارا ولمسات من اللون الذهبي في عدة أماكن لتتماشى مع الداخلية.

ميكانيكياً زُودت السيارة GT-R50 بمحرك قوته 710 أحصنة ومحرك V6 الثنائي التوربو سعة 3.8 لتر، أو محرك إضافي بقوة 110 أحصنة فوق نظام Nismo القياسي. ليس هذا فقط، بل ارتفع عزم الدوران من 481 رطلاً (652 نيوتن-متر) إلى 575 رطل-قدم (780 نيوتن متر).

ولتحمّل هذه القوة الكبيرة تضمنت التعديلات الميكانيكية تزويد GT-R50 بشواحن تيربو أكبر ومبرد أكبر وفلتر هواء بسعة أكبر. التحديثات وصلت لناقل الحركة ثنائي الكلتش من 6 سرعات الذي أصبح أقوى لتحمل الزيادة في القوة. إضافة إلى نظام تعليق أقوى ومكابح أكبر.

ويبلغ سعر GT-R50 التي ستبدأ نيسان في تسليمها للعملاء في عام 2019، 1.12 مليون دولار أمريكي وسيقتصر إنتاجها على 50 سيارة فقط.

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بسعر 112 مليون دولار gtr50 أغلى سيارة في تاريخ نيسان بسعر 112 مليون دولار gtr50 أغلى سيارة في تاريخ نيسان



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بسعر 112 مليون دولار gtr50 أغلى سيارة في تاريخ نيسان بسعر 112 مليون دولار gtr50 أغلى سيارة في تاريخ نيسان



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