سيات تطرح أرونا 2021 بسعر 305 آلاف جنيه

تم طرح موديل أرونا 2021 من سيات وذلك الشهر الجاري ، وقالت الشركة المسئولة ان السيارة لم تتغير من حيث الاسعار مقارنة بموديلات 2020 حيث تأتي بنفس الأسعار.وتأتي السيارة ببعض التجهيزات الأضافية المحدودة التي تشمل تزيود الفئة الاولى من السيارة حساسات للركن كما تقدم السيارة بضمان 5 سنوان او 1100 ألف كم.وتحتوي السيارة على محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 110 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر مع جر أمامي وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات واستهلاك وقود 6 لتر لكل 100 كم. ويمكن للسيارة التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 11.5 ثانية مع الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 181 كم في الساعة. ويبدأ سعر السيارة في السوق المصري من 305 ألف جنيه بالنسبة أول فئة ، اما بالنسبة للفئة الثانية بسعر 340 ، والفئة الثالثة FR بسعر 360 ألف جنيه.تعد سيارة سيات من اكثر السيارات المحببة لفئة الشباب بسبب هيكلها الهاتشباك وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيات ابيزا قبل أن تفكر في شرائها