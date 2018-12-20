أعلنت مصادر في شركة بي إم دبليو نية الشركة إطلاق مجموعة من السيارات الحديثة في السوق الروسية العام المقبل.

وتأتي على رأس قائمة تلك السيارات "X7" رباعية الدفع الكبيرة الفاخرة، والتي من المنتظر أن تزود بمحركات بعزم 400 حصان، وسعر 113 ألف دولار تقريبا.

كما من المتوقع أن تستقبل روسيا سيارتين رياضيتين من "بي إم دبليو"، هما "BMW X3 M" و"BMW X4 M" بمحركات توربينية بعزم 500 حصان تقريبا، بالإضافة إلى أحدث نموذج "BMW 8"، بمحرك توربيني 4.4 لتر، وسعر يزيد عن 136 ألف دولار.

وستنضم للمجموعة مركبة "Z4 M40i" الرياضية الفاخرة، والتي ستتزود بمحرك توربيني بسعة 3.0 لترات، وعزم 340 حصانا، يستهلك نحو 7.4 لتر من الوقود لكل 100 كلم، وقادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.4 ثانية.