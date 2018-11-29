بيك اب جيب جلاديتور 2020 يتفاخر بنفسه بعد سنوات من الإنتظار

بعد تسريب صور بيك اب جيب جلاديتور – Jeep Gladiator على الانترنت ، تم الكشف وبشكل رسمي منذ ساعات عن بيك اب جيب جلاديتور 2020 في معرض لوس انجلوس للسيارات 2018

التصميم الخارجي لـ بيك اب جيب جلاديتور 2020 مستمد بل شبه مطابق لشقيقتها سيارة جيب رانجلر 2019 التي سبق وجرب زميلنا صهيب شعشاعة قيادتها ، مع وجود اختلاف بيم البيك اب والسيارة في منطقة الحوض الخلفي ، وهناك تغييرات على منطقة A-pillar ، ويوجد اختلاف في تصميم الصادم الأمامي .

الأبعاد الخارجية لـ بيك اب جيب المنتر إطلاقه منذ سنوات ، يبلغ طول جلاديتور 5,181 ملم ( أي أطول بمقدار 787 من جيب رانجلر انليميتد ) ، وتعتمد هذه المركبة على قاعدة عجلات بطول 3,480 ملم ( أي أطول بمقدار 492 ملم من سيارة جيب رانجلر ذات الأربعة أبواب ) ، ويبلغ طول الصندوق الخلفي 1,254 ملم في هذا البيك اب .

لا يقف الحجم الكبير عائقاً في وجه اقتحام الطرق الوعرة بالنسبة لـ بيك اب جيب جلاديتور 2020 ، وتأتي الفئة الأعلى من هذا الطراز مرتفعة عن الأرض بمقدار 282 ملم ، وتمتلك زاوية صعود منحدرات قدرها 43.6 درجة ، وزواية هبوط منحدرات قدرها 26 درجة ، ويمكن لهذه المركبة السير في مسطحات مائية عمقها 762 ملم .

يتوفر بيك اب جيب هذا بـ 4 فئات :

جلاديتور سبورت – Gladiator Sport

جلاديتور سبورت اس – Gladiator Sport S

جلاديتور اوفرلاند – Gladiator Overland

جلاديتور روبيكون – Gladiator Rubicon هذه النسخة مخصصة لاقتحام الطرق الوعرة بشكل إضافي مع ماصات صدمات fox وعجلات بحجم 33 إنش من Falken M/T وغيرها من إضافات تتناسب مع السير على أصعب الطرق الوعرة .

من ناحية حجم بالتأكيد هناك فرق كبير بين بيك اب جيب و سيارة جيب رانجلر 2019 ، وهناك العديد من الأجزاء الأكبر حجماً من ضمنها ؛ العجلات ، والمحاور ، و نظام التعليق ، وتستطيع جلاديتور نقل حمولة وزنها 725 كيلوغرام على متنها وسحب حمولة وزنها 3,470 كيلوغرام .

ميكانيكياً سيتوفر بيك اب جيب جلاديتور 2020 في البداية بـ محرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة 285 حصان و 352 نيوتن.متر من عزم الوران ، يتصل بـ قير عادي من 6 سرعات بشكل قياسي ، أو قير اوتوماتيك من 8 سرعات اختياري ، وتعمل هذه المركبة مع نظام دفع رباعي للعجلات .

لاحقاً في عام 2020 سيتوفر هذا البيك بـ محرك يعمل على الديزل .

يعتبر جلاديتور البيك اب الإنتاجي الوحيد المزود بسقف قابل للفك والإزالة ويتوفر منه نسخة بسقف قابل للطي ، كما من الممكن إزالة الزجاج الأمامي لهذه المركبة .