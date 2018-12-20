لكزس تطلق UX الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة الجديدة كليًا في السعودية

السيارة الجديدة كلياً لكزس UX ، والتي تمثل إضافة مبتكرة إلى فئة سيارات الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة، إذ تجمع UX بين أحدث ما تقدمه العلامة التجارية الفاخرة من مستويات الرفاهية وتقنيات السلامة في حزمة تشمل عناصر التصميم الجذابة الجديدة ونظام الدفع ذي الكفاءة العالية.

يُستمَد اسم UX من النهج الذي اتبعه فريق التصميم ويعكس مهمتها التي تجمع بين كونها سيارة مناسبة للاستخدام اليومي في المدينة (Urban) وكذلك كسيارة كروس-أوفر مناسبة لأسلوب الحياة النشط الحافل بالمغامرات. وتحديداً، فقد تم استمداد مصطلح UX من حرف U في كلمة Urban وحرف X في

كلمة X-over، وهي اختصار لكلمة crossover. وبهذا فقد تم تصميم سيارة تضفي طابعاً ديناميكياً وتهدف إلى تقديم تجربة قيادة تفاعلية مع مستويات الراحة والانسيابية الفريدة التي لطالما اشتهرت بها سيارات لكزس الفاخرة، مما يجعلها إضافة فريدة إلى فئة الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة.

وقالت السيدة تشيكا كاكو نائبة الرئيس التنفيذي لشركة لكزس إنترناشيونال وكبيرة مهندسي لكزس UX: لقد تم تصميم لكزس UX لتتناسب مع أسلوب الحياة العصري لشخصية المستكشف الشغوف بتجربة قيادة ديناميكية في أجواء مفعمة بالفخامة، كما صُمِّمت بهدف جذب العملاء الباحثين عما هو جديد وشيق، وبشكل يتناسب مع أسلوب حياتهم العصري”.

وأضافت السيدة كاكو: “حرصنا خلال عملية تصميم لكزس على تغيير الصورة النمطية لسيارات الكروس-أوفر، وتقديم سيارة تمتلك ميزات سيارات السيدان من حيث مستويات الأداء وقدرات المناورة الاستثنائية”.

وتُعَد لكزس UX 2019 أول سيارة يتم تصنيعها بالاعتماد على قاعدة العجلات الجديدة لفئة السيارات المدمجة (GA-C)، إذ يجمع هيكلها بين خفة الوزن والمتانة، فضلاً عن مركز الجاذبية المنخفض ونظام التعليق المعزز، مما يضفي عليها قدرة فائقة على التحكم ومستويات استثنائية من الراحة، ليمنح السائق تجربة قيادة أكثر تفاعلية.

من جانبه، قال السيد يوغو مياموتو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن متحمسون للغاية لإطلاق لكزس UX الجديدة كلياً، هذه السيارة المبتكرة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا المتطورة باستمرار في المنطقة. لكزس UX تتميز بتصميم جريء وديناميكية قيادة تفاعلية تم استيحاؤها من البيئة العصرية النابضة بالحيوية داخل المدينة، وذلك في إطار سعينا الدؤوب إلى ابتكار تجارب استثنائية. ونحن ممتنون لعملائنا الأوفياء الذين يشكلون مصدر إلهام دائم لنا، كما أننا واثقون بأن لكزس UX بتصميمها الجريء وأدائها المميز ستشكل وسيلة مثالية لهم للتعبير عن شخصيتهم المتفردة”.

تعمل لكزس UX 2019 بنظام الدفع الأمامي، وتتميز بمحرك جديد رباعي الأسطوانات عالي الكفاءة سعة 2.0 لتر يقترن بناقل الحركة المتغير المستمر بنظام التبديل المباشر (DCVT). وتأتي UX مزودة بمجموعة واسعة من المزايا الفريدة، بما في ذلك نظام التحكم في وضع القيادة مع ما يصل إلى خمسة خيارات تتيح للسائق تخصيص تجربة القيادة حسب رغبته. كما تقدم السيارة من المزايا الجديدة مثل الإضاءة لمقبض توجيه شفرات تدفق الهواء، والتصميم الفريد للعجلات مع فتحات تدفق الهواء، والذي تم تطويره للحد من الاضطراب الهوائي على سطح العجلات. كما يتميز الطراز الجديد كلياً بنظام التحكم بالشاشة والمجموعة الصوتية الأول من نوعه في لكزس و المتواجد في مسند راحة اليد،

ويشكل إطلاق لكزس UX امتداد للتعبير عن النهج التصميمي لعلامة شركة لكزس والتزامها الراسخ تجاه تطوير سيارات تضفي المزيد من التشويق والشغف على تجربة القيادة، وذلك تماشياً مع هدفها المتمثل في إيصال رؤيتها المستقبلية إلى جمهور أوسع. وتبدأ سمات الأناقة المميزة للتصميم من المقدمة الجديدة للسيارة التي تتسم بأحدث نسخة من الشبك المغزلي المميز لعلامة لكزس الفاخرة، والذي يتسم بنمط شبكي جديد على شكل وحدات تتضمن عناصر فردية يتغير شكلها تدريجياً في كل مرة يُنظر إليها. كما يشكل الشبك المغزلي مظهراً أنيقاً ثلاثي الأبعاد يختلف باختلاف زاوية الرؤية.

وتكتمل واجهة السيارة مع المصابيح الأمامية ذات التصميم الانسيابي، الأمر الذي يمنحها إطلالة واثقة وأنيقة. وتأتي مصابيح الإضاءة النهارية ذات تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) فوق المصابيح الأمامية على شكل رأس السهم لتُكمِّل إضاءة لكزس المميزة على شكل حرف (L)، فوق المصابيح الأمامية القياسية أحادية الشعاع ذات الكشافات المزدوجة بتقنية LED، أو المصابيح الاختيارية ذات الكشافات الـ 3 صغيرة الحجم بتقنية LED.

وتمتد الخطوط التصميمية الأنيقة للسيارة بدءاً من الشبك المغزلي الأمامي لتغطي جميع أنحاء المقصورة. وتعكس الأسطح البارزة بزواياها الحادة والمصدات الأمامية والخلفية الحضور المميز للسيارة ، في حين يضفي عليها تصميمها الذي يتميز بالديناميكية الهوائية العالية طابعاً رياضياً خاصةً مع العجلات الكبيرة التي تم دفعها إلى الزوايا وواجهتها الأمامية المثيرة للإعجاب. ويتوج تصميم لكزس UX الجريء بالمصابيح الخلفية المتصلة بكامل عرض السيارة ، والذي يمنحها شكلاً مميزاً في الليل مع سلسلة من 120 مصباح يعمل بتقنية LED، حيث تضيق هذه المصابيح المتموضعة في الوسط ليصل سمكها إلى 3.17 مليمتر عند المنتصف.

وتأتي تجربة القيادة المشوقة لهذه السيارة استكمالاً للتصميم المتألق للكزس UX ، إذ تجمع بين الأداء التفاعلي والكفاءة العالية، فيما تم تزويدها بمحرك مطور حديثاً ذي أربع أسطوانات خطية سعة 2.0 لتر، يولد قوة 169 حصاناً وعزم دوران يبلغ 205 نيوتن-متر. وبالجمع بين مقاعد الصمامات المتطورة المصقولة باستخدام الليزر مع مآخذ الوقود الجديدة كلياً، فإن هذا المحرك الذي يعمل أيضاً بتقنية D-4S لحقن الوقود، يُعَد من أحد المحركات الأكثر كفاءة. كما تعزز إضافة تقنية توقيت الصمامات المتغير – الذكي باستخدام مُولِّدٍ كهربائي (VVT-iE) على جانب المأخذ، من قدرات القيادة وتقلل الانبعاثات في الوقت نفسه.

ومن ناحية أخرى، يجمع ناقل الحركة المتغير المستمر بنظام التبديل المباشر (DCVT) الجديد بين سلاسة التبديل وكفاءة استهلاك الوقود مع تجربة قيادة أكثر استجابة. ويكمن السر في هذه التجربة التفاعلية إلى الأداء الاستثنائي الذي تولده مجموعة التروس الميكانيكية التي تتسارع بها السيارة من السكون، وذلك قبل أن يتولى نظام ناقل الحركة المتغير المستمر بقية المهمة. وتأتي النتيجة في شكل تسارع خطي مباشر وفعال من لحظة الانطلاق، مع الحفاظ على المزايا التي يوفرها ناقل الحركة المتغير المستمر عند السرعات المتوسطة والعالية.

وامتداداً للإطلالة العصرية للكزس UX، تخاطب المقصورة المصممة بعناية السائق والركاب للاستمتاع بمجموعة من المزايا المتطورة التي توفر لهم تجربة فريدة. وتشمل شاشة الوسائط المتعددة المحسّنة قياس 10.25 بوصات، وشاشة عرض ملونة تحت خط نظر السائق على الجزء السفلي من الزجاج الأمامي HUD قياس 10.2 بوصات، وشاشة ملونة متعددة المعلومات في وسط لوحة العدادات قياس 7 بوصات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وساعة تناظرية بوظيفة الضبط التلقائي وفقاً لنظام تحديد الموقع العالمي (GPS). كما تم تزويد السيارة ، بنظام صوتي محيط من “مارك ليفينسون” بـ 13 مكبر صوت(متوفر فقط على الطراز الرياضي )، والذي يعتمد على تقنية “كوانتوم لوجيك إميرشن” (QLI) المتطورة لمزيد من الدقة والنقاء وبشكل يحاكي الصوت الطبيعي، كما يمتاز أيضاً بتقنية “كلاري فاي” Clari-Fi™، لاستعادة الصوت المضغوط من خلال العمل على تحليل وتحسين جودة جميع أنواع مصادر الموسيقى المضغوطة والرقمية بشكل تلقائي. وتشتمل السيارة على مزايا إضافية، مثل المقاعد الكهربائية الأمامية والقابلة للتعديل بأوضاع مختلفة، فضلاً عن مقاعد خلفية قابلة للطي ينفصل فيها مسند الظهر إلى قسمين بنسبة 60:40 مع حاملات للأكواب، وباب خلفي يمكن فتحه أتوماتيكياً من خلال مستشعر لحركة القدم دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

تضم السيارة مجموعة شاملة من مزايا الأمان والحماية لجميع ركابها، بما في ذلك 8 وسادات هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ونظام التحكم بالثبات VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام المكابح المانع للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونياً EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام شاشة الرؤية البانورامية PVM، ونظام مراقبة النقطة العمياء BSM، ونظام تنبيه مساعد الركن للسيارة PKSA، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA، ونظام مساعد الانعطاف النشط ACA، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، وغيرها الكثير من الأنظمة الأخرى.

وتتوفر لكزس UX الجديدة كلياً بـمجموعة واسعة من الألوان الخارجية مع ألوان حصرية للطراز الرياضي F SPORT، لتتيح بذلك للعملاء التعبير عن تفردهم وطابعهم الشخصي. ومن ناحية أخرى، تتوفر المقصورة الداخلية بثلاثة ألوان بالإضافة إلى لون “أحمر ” Flare Red حصرياً للطراز الرياضي F SPORT. علاوة على ذلك، تتوفر UX الكروس-أوفر المدمجة بتصاميم جديدة للجنوط، قياس 17 أنش مع خاصية فتحات تدفق الهواء على العجلات هي الأولى من نوعها في العالم، والتي تم تطويرها لتضفي مزيداً من الديناميكية الهوائية، وكذلك تتوفر جنوط قياس 18 أنش مع إطارات صالحة للسير حتى عند نفاذ الهواء منها (run-flat) لتوفير أقصى درجات ثبات التحكم، بالإضافة إلى عجلات حصرية قياس 18 بوصة للطراز الرياضي F SPORT.