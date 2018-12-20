شهدت بطولة فورمولا ABB FIA Formula E بداية لافتة لفريق BMW i Andretti Motorsport وسيارته BMW iFE.18، حيث احتفل البرتغالي أنطونيو فليكس دا كوستا بالفوز في أول مشاركة له مع فريق BMW في الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

واحتل فليكس دا كوستا موقع الانطلاق المميز في الصف الأول لينجح بفضل دعم تصويت الجمهور عبر“FANBOOST” في الدفاع عن مركزه الأول في منازلة شرسة مع البطل الفرنسي حامل اللقب جان إيريك فيرن حتى خط النهاية.

ويعد هذا الفوز الثاني لفليكس دا كوستا في مسيرته في سباقات فورمولا إي. وبدوره خاض البريطاني أليكسندر سيمز عددًا من المنافسات في أول سباق له في سلسلة السباقات هذه المخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل أحادية المقعد وتمكن من اجتياز خط النهاية في المركز الثامن عشر بعد تلقيه عقوبتين بسبب مخالفته اللوائح الفنية.

بدأ اليوم بهطول أمطار في الصباح انطلق بعدها إلى ميدان السباق 22 سائقًا لم يتمكنوا من الحصول على أكثر من حصة تمرين واحدة قبل بدء الجولات التأهيلية. وقد تسبب التأخير المتلاحق في بدء السائقين السباق ضن مجموعتين بدلاً من أربع مجموعات كالمعتاد.

وتمكن فليكس دا كوستا من تسجيل أسرع وقت في أولى مشاركاته في المجموعة التأهيلية. يذكر أن السباق أقيم في ظروف مناخية جافة وقد أضفى نظام الطاقة الإضافية “ATTACK MODE” وتصويت دعم الجمهور “FANBOOST” الجديدان مزيدًا من الإثارة على أجواء السباق. وكان فليكس دا كوستا واحدًا من بين خمسة سائقين استطاعوا استخدام هذه الدفعة الإضافية من الطاقة في المرحلة الختامية من السباق. إلى جانب ذلك شاركت سيارة السلامة BMW i8 كوبيه خلال افتتاحية هذا الموسم.

وستبدأ بطولة فورمولا إي ABB FIA Formula E جولتها الثانية في مراكش بالمغرب يوم 12 يناير 2019.